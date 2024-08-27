Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa tepkisi: Kimlik değilştirme çabalarının yeni ve son derece tehlikeli bir örneğidir
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog yapılmasına ilişkin söylemlerine yönelik açıklama yaptı. Bakanlık, ''İsrail’in Kudüs’teki kutsal mekanların ve Kudüs’ün statüsünü ve kimliğini değiştirme çabalarının yeni ve son derece tehlikeli bir örneğidir.'' dedi.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog yapılmasına ilişkin söylemlerine yönelik açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog yapılmasına ilişkin açıklamaları İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanların ve Kudüs'ün statüsünü ve kimliğini değiştirme çabalarının yeni ve son derece tehlikeli bir örneğidir.
Bu açıklamalar, İslam dünyasında infial yarattığı gibi sağduyulu herkesi endişeye sevk etmiştir.
Münhasıran Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonlar tüm dünyada Müslümanların hissiyatını rencide etmekte ve gerginliklere sebebiyet vermektedir.
İsrail Hükümetinin Filistin halkına karşı sürdürdüğü saldırılar bölgesel ve küresel istikrarı her geçen gün daha fazla tehlikeye atmaktadır.
İsrail saldırganlığının durdurulması ve Filistin halkına koruma sağlanması için uluslararası toplumun harekete geçme zamanı gelmiştir.''
FİLİSTİN'DEN TEPKİ: KIRMIZI ÇİZGİDİR DOKUNULMASINA İZİN VERİLMEYECEK
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin halkı, Mescid-i Aksa'ya dokunulmasına izin vermez. Aksa kırmızı çizgidir ve hiçbir şekilde dokunulmasına izin verilmeyecek." ifadelerini kullandı. Mescid-i Aksa'nın statükosunu değiştirme yönündeki çağrıların kabul edilemez olduğunun altını çizen Ebu Redine, "Bu tür çağrılar, bölgede herkesi yakacak bir savaşı çıkarma çabalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Aksa'nın 144 dönümlük alanıyla Müslümanlara ait olduğuna vurgu yapan Ebu Redine, ABD yönetimi ve uluslararası toplumun İsrail'deki aşırı sağcı hükümete karşı harekete geçmesi çağrısı yaptı. Ebu Redine, ABD yönetimini ayrıca Filistin halkına karşı Gazze Şeridi'nde soykırım savaşını sürdüren müttefiki İsrail'i durdurmaya davet etti.
Bu arada Filistin Dışişleri Bakanlığı da Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme yönündeki kışkırtıcı çağrısına tepki gösteren bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in mübarek Mescid-i Aksa'da Yahudiler için bir sinagog inşa etme ve sürdürdüğü tehditlerini son derece tehlikeli görüyoruz. Ben-Gvir'in çağrısını, Mescid-i Aksa'yı yıkarak yerine tapınak inşa etmenin ilanıdır." ifadeleri yer aldı.
BEN-GVİR, MESCİD-İ AKSA'DA SİNAGOG İNŞA ETMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" iddia etmişti. Habere göre, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" şeklindeki soruya Ben-Gvir, "Evet" cevabını vermişti. İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savundu.
SIK SIK AKSA'YA BASKIN DÜZENLİYOR
Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Ben-Gvir, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor.
En son 13 Ağustos'ta Harem-i Şerif'e baskın düzenleyen Ben-Gvir, burada yaptığı açıklamada, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız, burada (Yahudiler) ibadete izin vermek." ifadesini kullanmıştı.
"SOYSUZ VE LANETLİ BİR AÇIKLAMA"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mescid-i Aksa mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu alanda sinagog inşa etmekten bahsetmesi, tüm Müslümanlara ve insanlığa saldıran soysuz ve lanetli bir açıklamadır.
Netanyahu şebekesinin üyeleri, camilerin ve kiliselerin de düşmanıdır. Bu şebeke, bölge barışını dinamitlemek üzere her gün yeni bir provokasyona imza atıyor. Bunlar kendilerini hukuk önünde hesap vermekten kurtarmak için tüm bölgeyi din savaşlarına sürüklemeye çalışan soykırım ve katliam şebekesidir. Uluslararası toplum, Mescid-i Aksa'nın statüsüne dair provokatif söylemler içerisine giren Netanyahu yönetimi üyelerine karşı net tavır almalıdır.
SUUDİ ARABİSTAN VE BAE, SİNAGOG İNŞA ETME ÇAĞRISINI KINADI
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısını kınadı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Yahudiler için bir sinagog inşa etme yönünde sarf ettiği sözlerine tepki gösterildi.
İsrail'in Mecsid-i Aksa'yla ilgili tahrik edici radikal çağrıları reddettikleri vurgulanan açıklamada, Aksa'nın tarihi ve kanuni statükosuna saygı gösterilmesi gerektiğine işaret edildi. Filistin halkının maruz kaldığı insani felaketin son bulması için uluslararası topluma sorumlulukları gereği harekete geçmesi çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası hukuk ve kararları ihlal eden İsrailli yetkililerden de hesap sorulması için ciddi mekanizmaların kurulması talebinde bulunuldu.
BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Ben-Gvir'in Aksa'yla ilgili sözleri şiddetle kınandı. Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statükosuna dokunulmaması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Mescid-i Aksa'nın korunması ve kışkırtıcı ihlallerin son bulması çağrısında bulunuldu.
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