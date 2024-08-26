CHP'li İBB'nin 1 yıl önce hizmete açtığı metroda tepki çeken görüntüler: Tavandan sular aktı
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 yıl önce hizmete açılan Ataköy-Olimpiyat Metro hattındaki görüntüler tepkiye neden oldu. Ataköy durağında tavandan sular aktı. İstasyonun bir kısmında ekipler, dubalarla önlem alarak vatandaşların o noktadan geçmesini önlerken o anlar anbean kameraya yansıdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Ataköy - Olimpiyat Metro hattının Ataköy durağında tavandan sular aktı.
Ekipler, tavanın aktığı bölgeyi "dikkat kaygan zemin" uyarısı koyarak vatandaşların oradan geçmesini önledi.
Ataköy - Olimpiyat Metro hattının Bahariye ve Masko İstasyonlarının açılışında İBB Başkanı İmamoğlu yaptığı konuşmada "Bazen, tuhaf yol ve yöntemlerle bize engellemeye çalışan ve bizi ziyadesiyle her hafta güldüren bütün çabalara rağmen asla yılmayacağız. 16 milyona hizmet etmek tutkumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ulaştığımız başarılarla da asla yetinmeyeceğiz. İhtiyacımızın çok olduğunun farkındayız." demişti.
BİTİRMEDEN ALELACELE AÇILIŞ
Öte yandan geçtiğimiz Mart ayında ise, İBB tarafından hizmete alınan M9 Ataköy Olimpiyat Metro Hattı'nın, Çekmeköy-Sultanbeyli Metro Hattı gibi tam bitmediği ve CHP'li yönetim tarafından 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala alelacele açılış yapıldığı ortaya çıkmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAVA DURUMU | Sağanak yağış çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji İstanbul için saat verdi
- Ağustos ayı sonuna kadar budamanız gereken 3 bitki! Seneye şıp diye büyüyecek!
- Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Çaykur Rizespor-FB maçı şifresiz mi?
- Bu kan grubuna sahip olanların zekası fişek gibi çıkıyor: A Rh (+), 0 Rh (-), AB, B, 0...
- Ve Netleşti: 10.250 TL üstü ve 28.900 TL altı maaş alana yatacak! Liste geldi, 22.000 TL o tarihlerde...
- Topuklarınızdaki çatlakları geçirecek yöntem! Bir haftada 1-2 kere yapmanız yeterli: Lokum gibi olacak!
- 2161 günle 6 yıl erken emeklilik piyangosu! SGK'dan anons yapıldı: 4600-5500 günle...
- YKS mazeret kayıt takvimi 2024 | Üniversite kayıtlarını kaçıranlara mazeret kayıtları ne zaman, şartları neler?
- ASELSAN iş başvuru ekranı 2024 | KPSS ŞARTSIZ ASELSAN 60 farklı kadroda alımlara başladı! İşte kadrolar ve başvuru detayları...
- 30 Ağustos'ta ek ders ücreti ödenir mi? Meb resmi tatillerde öğretmenlere ek ders sayılır mı, geçerli mi?
- Salak şoför kimdir, kaç yaşında, nereli? Barış Özer neden Google'da "salak şoför" etiketiyle çıkıyor, olayı ne?
- Tarihteki en güçlü devletler açığa çıktı! Osmanlı İmparatorluğu yıktı geçti: Ne Rus ne de Alman…