CHP’li İBB’nin 1 yıl önce hizmete açtığı metroda tepki çeken görüntüler: Tavandan sular aktı

Ataköy - Olimpiyat Metro hattının Bahariye ve Masko İstasyonlarının açılışında İBB Başkanı İmamoğlu yaptığı konuşmada "Bazen, tuhaf yol ve yöntemlerle bize engellemeye çalışan ve bizi ziyadesiyle her hafta güldüren bütün çabalara rağmen asla yılmayacağız. 16 milyona hizmet etmek tutkumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ulaştığımız başarılarla da asla yetinmeyeceğiz. İhtiyacımızın çok olduğunun farkındayız." demişti.