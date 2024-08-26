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CHP'li İBB'nin 1 yıl önce hizmete açtığı metroda tepki çeken görüntüler: Tavandan sular aktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 22:17 Güncelleme: 26.08.2024 23:20
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CHP’li İBB’nin 1 yıl önce hizmete açtığı metroda tepki çeken görüntüler: Tavandan sular aktı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 yıl önce hizmete açılan Ataköy-Olimpiyat Metro hattındaki görüntüler tepkiye neden oldu. Ataköy durağında tavandan sular aktı. İstasyonun bir kısmında ekipler, dubalarla önlem alarak vatandaşların o noktadan geçmesini önlerken o anlar anbean kameraya yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Ataköy - Olimpiyat Metro hattının Ataköy durağında tavandan sular aktı.

Ekipler, tavanın aktığı bölgeyi "dikkat kaygan zemin" uyarısı koyarak vatandaşların oradan geçmesini önledi.

Ataköy - Olimpiyat Metro hattının Bahariye ve Masko İstasyonlarının açılışında İBB Başkanı İmamoğlu yaptığı konuşmada "Bazen, tuhaf yol ve yöntemlerle bize engellemeye çalışan ve bizi ziyadesiyle her hafta güldüren bütün çabalara rağmen asla yılmayacağız. 16 milyona hizmet etmek tutkumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ulaştığımız başarılarla da asla yetinmeyeceğiz. İhtiyacımızın çok olduğunun farkındayız." demişti.

BİTİRMEDEN ALELACELE AÇILIŞ

Öte yandan geçtiğimiz Mart ayında ise, İBB tarafından hizmete alınan M9 Ataköy Olimpiyat Metro Hattı'nın, Çekmeköy-Sultanbeyli Metro Hattı gibi tam bitmediği ve CHP'li yönetim tarafından 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala alelacele açılış yapıldığı ortaya çıkmıştı.

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