Diş Hekimliği Kongresi'nde skandalı! Başörtülü genç kızı kabul etmediler
28 Şubat zihniyeti bu kez İstanbul'da hortladı. 21 yaşındaki diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek İstanbul'da düzenlenecek olan 2024 FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak istedi ancak başörtülü olduğu için kabul edilmediği iddia edildi. Tepki çeken skandal olayda ayrımcılığa uğrayan genç kız 28 Şubat’tan yıllar sonra aynı sahnelerin yaşanmasının üzüntü verici olduğunu söyledi. 21 yaşındaki öğrenci Çiçek, çalışanın ‘FDI başörtülü çalışan istemiyor’ cümlesini kurduğunu belirterek inanmadıklarını kaydetti. "2024 yılında bunun yaşanması çok şaşırtıcı, bu cümleyi nasıl yanlış anlayabilirim?" diyen Çiçek, "28 Şubat döneminde yaşananları biliyorum; ilk deneyimim olacaktı, ailem de çok heyecanlıydı, ailecek çok şaşırdık ve üzüldük. Allah bilir kaç kişinin başına geldi, onlar adına da konuşuyorum, kesinlikle susmamalılar” şeklinde konuştu.
Başörtüsü yüzünden kongreye kabul edilmediğini söyleyen Diş hekimliği öğrencisi genç kız "28 Şubat döneminde yaşananları biliyorum, kesinlikle susmamalılar" dedi.
İstanbul'da bir üniversitede İngilizce diş hekimliği bölümünde 3'üncü sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Dilara Çiçek, 12-15 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da Türk Dişhekimleri Birliği iş birliğiyle düzenlenecek olan 2024 FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak için form doldurdu.
BAŞÖRTÜ NEDENİYLE KABUL EDİLMEDİ
Ardından edinilen bilgiye göre, görev süreçlerini organize eden ANT İnsan Kaynakları isimli firmayla görüşmek üzere kurumun Kadıköy'deki ofisine gitti. Görüşmeye gittiği arkadaşı kongre için kabul edilirken kendisine dönüş olmayınca Çiçek, kurum ile görüştüğündeyse iddiaya göre Çiçek'e başörtülü olduğu için kongrede görev alamayacağı söylendi.
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: KABUL EDİLEMEZ
28 Şubat zihniyetiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen diş hekimliği öğrencisi Çiçek yaşadıklarını anlattı. 28 Şubat'tan yıllar sonra aynı sahnelerin yaşanmasının üzüntü verici olduğunu söyleyen Çiçek, yaşananlar sonrası firmanın kendisiyle iletişime geçtiğini de aktardı. Çiçek, toplumda bu tür durumları yaşayan kadınların sessiz kalmaması gerektiğini söylerken kongrenin işbirlikçilerinden Türk Dişhekimleri Birliği'nden de açıklama geldi. TDB Başkanı Tarık İşmen, durumun kabul edilemez olduğunu belirtirken konuyla ilgili gerekenlerin yapılacağını belirtti.
GENÇ KIZA DÖNÜLMEDİ
Yaşananlar karşısında büyük şok yaşadığını ifade eden 21 yaşındaki Dilara Çiçek, arkadaşı ile form doldurduklarını ve geri dönüş yapıldığını söyleyerek koordinatör görevinde Başak adlı bir kadının olduğunu belirtti. Çiçek, "Ne yapılması gerektiğini o anlattı. Ben de arkadaşımla Kadıköy'de yerlerine gittim. Aradan bir gün geçti, arkadaşıma ne yapacağı ne giymesi gerektiği, nerede çalışacağı gibisinden dönüş yaptılar. Ben de bir aradım, koordinatör Başak Hanım'ı bir sıkıntı mı var, geri dönüş yapmadınız, unuttunuz mu acaba çünkü arkadaşıma geri dönüş yapmışsınız dedim." dedi.
"BAŞÖRTÜLÜ ÇALIŞAN İSTEMİYORLAR"
Çiçek konuşmasında kadının forma baktığını ve 'FDI başörtülü çalışan istemiyor' cümlesini kurduğunu belirterek "Çok şaşırdım, ne tepki vereceğimi bilemedim. 'İsterseniz o tarihte başka kongrelerimiz de var, oraya gidebilirsiniz, yönlendirebiliriz' dediler. Ben de yok dedim, bu diş hekimliğiyle alakalı, dünya çapında çok büyük bir kongre, deneyim için çalışmak istedim. Arkadaşıma yazdım, 'Şaka yapıyorsun, böyle bir şey olmaz' dedi. İnanamadık, 2024 yılında hala bunun yaşanması çok şaşırtıcı ki yapacağım iş; girişte kayıt alacağım veya kongrede sunum değiştireceğim, delegelere yardım edeceğim." şeklinde konuştu.
ÖNCE SÖYLEDİ SONRA İNKAR ETTİ
Başörtü ayrımcılığına maruz kalan 21 yaşındaki Çiçek konuşmasında 3 sene sonra mezun olduğunda bu mesleği devam ettireceğini söyledi. Çiçek, "Kurumun, FDA gibi büyük bir kurumu temsil ederek bu cümleyi kurması ayrı bir saçmalık, kendilerinin yanlışı. İnsan kaynaklarının başında olan kişi Onur Bey aradı, kendisi bu tatsız olayı kınadı. Başak hanım böyle bir şey söylemediğini iddia ediyor, 'Yanlış anlaşılmıştır, anlamışsınızdır' gibi bir cümle kurdu. Başörtülü çalışan istemiyor, cümlesinin neyini, nasıl yanlış anlayabilirim? Kendileri sonra bana 'Hala çalışmak isterseniz tabi ki biz çok açığız' dediler. Tabi ki bu saatten sonra çalışacak halim yok, çalışmak istemedim" dedi.
Genç kızın açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadım" diyerek sözlerini sürdüren Çiçek, "28 Şubat döneminde yaşananlar ki ben biliyorum; bizim ailemize de aynı şekilde doktor olan eşi kapalı kişiler vardı. Önlük giyme, mezuniyet törenleri olsun anneler giremiyordu. Başörtülü, başörtülü olanlar çok zor bir durum, genç kızlar üniversitede okuyamıyordu, yurtdışında okumak zorunda kalıyorlardı. Belki üniversite, lise okuyamıyorlardı, çok sıkıntılı bir durum çünkü ben mesela kimseye açık veya kapalı diye ayırt etmiyorum çünkü böyle bir ayrım olması saçmalık. Her insan kendi dinini, yaşam tarzını seçmekte özgür, kısıtlamamaları gerekiyor. Konusunun bile geçmemesi gerekiyor. Durumu, ilk annem ve babamla paylaştım, şaşırdılar, böyle bir şeyin hala devam ettiğine inanamadılar.
"ALLAH BİLİR KAÇ KİŞİNİN BAŞINA GELDİ BU DURUM"
Bu işi istediğimde ilk onlarla paylaşmıştım, ilk deneyimim olacaktı, kendileri de çok heyecanlıydı, ailecek çok şaşırdık ve üzüldük. Beni aradılar ANT İK'nın başındaki Onur Bey, özürlerini iletti ama bana bu cümleyi kuran kişiden bir özür gelmedi. Türk Diş Hekimleri Birliği'nden Tarık Hoca iletişim sağladı, bu işi kesinlikle çok kınadığını, böyle bir şeyi kabul etmediğini, diş hekimliğinde insanın çalışkan, düzgün, karakterli olmasına bakıldığını söyledi. Allah bilir kaç kişinin başına geldi bu durum ve ilgili kurumlara seslerini çıkaramadılar. Ben şu an aynı zamanda onlar adına da konuşuyorum, büyük ihtimal yaşadılar çünkü ben ilk olduğumu düşünmüyorum. Benimle birlikte başvuran başka kapalı başörtülü kızlar da vardı.
"BU OLAYIN TÜRKİYE'DE OLMASI SAÇMALIK"
Onlarla iletişime geçemedim, keşke geçebilsem çünkü belki aynı şeyleri onlar da yaşadı. Bu olay beni hiçbir şekilde kötü etkilemedi. Ne psikolojimi ne de bakış açımı ben hala her şeyi yapabileceğimi, devam edebileceğimi düşünüyorum. Kurumlar, dernekler böyle bir şey yapmaya kalkışırken 2-3 kere düşünecekler. Bu konu hakkında susmamaları gerekiyor, gerekiyorsa CİMER'e şikayet, gerekiyorsa dava açılmalı. Yurt dışına seyahat de ettim, orada da bulunduğum zamanlar oldu. Böyle bir şeyle karşılaşmadım. Bu olayın Türkiye'de olması ayrı bir saçmalık ki bu devirde."
"GEREKEN YAPILACAK"
Öğrenciyle görüştüğünü ve durumun kabul edilemez olduğunu söyleyerek konuyla ilgili gerekenlerin yapılacağını ifade eden Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Tarık İşmen, "Bir firma ile çalışıyoruz, onlarca alt tedarikçisi var. Umuyorum ki bir yanlış anlaşılmadır bu çünkü hem TDB olarak hem de şahsen bugüne kadar ne insanları şekilleriyle ne cinsiyetleriyle ne de inançlarıyla ayırdık. Bizim için önemli olan insan olması, duruşunun olması, diş hekimi, diş hekimliği öğrencisi olması önemliydi ama bu talihsiz bir olay. Tabii ki sorumlusu birileri vardır, kızımız bunu yanlış da anlamış olsa bile bir sorumlusu vardır.
Bu sorumlu mutlaka bizim tarafımızdan gerekli işleme tabi tutulacak. Ne yazık ki Türkiye hala 1970'lerden kalma bu arkaik düşünceyle birtakım uğraşların içindeyiz. Bunun ayrımının yapılmasının bizim gibi insanların ahlakına, düşünce yapısına aykırı olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili de gerekli yaptırımı uygulayacağımızdan emin olabilirsiniz. Konuştuğumuz kurumun bizden direkt talimat alma ihtimali yok zaten olmaz da. Onlarca insan bu konuda üniversite kapısından döndü, biz aslında geçtiğimiz dönemlerde bununla ilgili tavrımızı çok net koymuştuk. İnsanların nasıl yaşamlarında, seçimlerinde özgürlük varsa kendi kıyafetlerinde de özgürlükleri vardır. Yapan arkadaşımızın densizliği ya da hadsizliği diyelim."
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