Diş Hekimliği Kongresi’nde skandalı! Başörtülü genç kızı kabul etmediler

GENÇ KIZA DÖNÜLMEDİ

Yaşananlar karşısında büyük şok yaşadığını ifade eden 21 yaşındaki Dilara Çiçek, arkadaşı ile form doldurduklarını ve geri dönüş yapıldığını söyleyerek koordinatör görevinde Başak adlı bir kadının olduğunu belirtti. Çiçek, "Ne yapılması gerektiğini o anlattı. Ben de arkadaşımla Kadıköy'de yerlerine gittim. Aradan bir gün geçti, arkadaşıma ne yapacağı ne giymesi gerektiği, nerede çalışacağı gibisinden dönüş yaptılar. Ben de bir aradım, koordinatör Başak Hanım'ı bir sıkıntı mı var, geri dönüş yapmadınız, unuttunuz mu acaba çünkü arkadaşıma geri dönüş yapmışsınız dedim." dedi.

"BAŞÖRTÜLÜ ÇALIŞAN İSTEMİYORLAR"

Çiçek konuşmasında kadının forma baktığını ve 'FDI başörtülü çalışan istemiyor' cümlesini kurduğunu belirterek "Çok şaşırdım, ne tepki vereceğimi bilemedim. 'İsterseniz o tarihte başka kongrelerimiz de var, oraya gidebilirsiniz, yönlendirebiliriz' dediler. Ben de yok dedim, bu diş hekimliğiyle alakalı, dünya çapında çok büyük bir kongre, deneyim için çalışmak istedim. Arkadaşıma yazdım, 'Şaka yapıyorsun, böyle bir şey olmaz' dedi. İnanamadık, 2024 yılında hala bunun yaşanması çok şaşırtıcı ki yapacağım iş; girişte kayıt alacağım veya kongrede sunum değiştireceğim, delegelere yardım edeceğim." şeklinde konuştu.