Öğretmenleri yakından ilgilendiriyor! MEB duyurdu: O atamalar yapıldı
Mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında on binlerce öğretmenin başvuruda bulunduğu atamalar gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamasının yapıldığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin ataması gerçekleştirildiğini açıkladı.
TÜM ATAMALAR YAPILDI
Milli Eğittim Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığınca, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin ataması gerçekleştirildi." denildi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Bakanlığın açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapıldı. Böylece 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınan tüm öğretmenlerin, atamaları gerçekleştirilmiş oldu."
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