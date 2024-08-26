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Öğretmenleri yakından ilgilendiriyor! MEB duyurdu: O atamalar yapıldı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 21:31 Güncelleme: 26.08.2024 21:33
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Öğretmenleri yakından ilgilendiriyor! MEB duyurdu: O atamalar yapıldı

Mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında on binlerce öğretmenin başvuruda bulunduğu atamalar gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamasının yapıldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin ataması gerçekleştirildiğini açıkladı.

Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan tüm öğretmenlerin ataması yapıldı.Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan tüm öğretmenlerin ataması yapıldı.

TÜM ATAMALAR YAPILDI

Milli Eğittim Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığınca, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin ataması gerçekleştirildi." denildi.

Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan tüm öğretmenlerin ataması yapıldı.Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan tüm öğretmenlerin ataması yapıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlığın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapıldı. Böylece 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınan tüm öğretmenlerin, atamaları gerçekleştirilmiş oldu."

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