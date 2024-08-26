Öğretmenleri yakından ilgilendiriyor! MEB duyurdu: O atamalar yapıldı

Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan tüm öğretmenlerin ataması yapıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlığın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapıldı. Böylece 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınan tüm öğretmenlerin, atamaları gerçekleştirilmiş oldu."