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Efsanelerin hocası Sven-Göran Eriksson hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 14:56 Güncelleme: 26.08.2024 15:01
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Efsanelerin hocası Sven-Göran Eriksson hayatını kaybetti

David Beckham, Steven Gerrard ve Frank Lampard gibi isimlere yol gösteren dünyaca ünlü İsveçli teknik direktör, Sven-Göran Eriksson 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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