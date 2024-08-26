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"İğrenç suçlar" diyerek itiraf etti! Eski Rum bakandan bir ilk: Katliamı bu sözlerle anlattı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 18:00 Güncelleme: 26.08.2024 18:21
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İğrenç suçlar diyerek itiraf etti! Eski Rum bakandan bir ilk: Katliamı bu sözlerle anlattı

14 Ağustos 1974'te Rum askeri, polisi ve terör örgütü EOKA tarafından Muratağa-Sandallar ve Atlılar köylerinde onlarca Kıbrıs Türkü katledildi. Bu katliama ilişkin Eski Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli'den çarpıcı ve tarihi bir itiraf geldi. Markulli, Rumlar tarafından katledilen Türk çocuklarının fotoğrafını paylaştı. Markulli açıklamasında "Bu iğrenç suçlardan dolayı kimse ceza almadı" diyerek Rum yönetimine sert tepki gösterdi. Ayrıca Markulli'nin bu sözleri, GKRY'de yetkili biri tarafından, Muratağa'daki katliamın kabullenmesi anlamında bir ilk oldu.

Eski Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, Rumların katlettiği Kıbrıs Türkü çocukların fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak Rum yönetimini katliamı gerçekleştirenlere karşı adım atmamakla suçladı.

Eski Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli.Eski Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli.

Sosyal medya hesabından 1974 yılındaki Muratağa katliamında öldürülen ilkokul çocuklarının çektirdikleri son fotoğrafı paylaşan Markulli, Kıbrıs Türklerinin EOKA-B tarafından öldürüldüğünü belirtti.

RUM YÖNETİMİNE TEPKİ: HİÇBİR ADIM ATMADI

Markulli, "Tüm çocuklar, EOKA-B tarafından öldürüldü. Bu fotoğraf, yaşanan trajediyi bir kez daha ortaya koyuyor." ifadelerini kullandığı paylaşımda katliamın faillerinin bilinmesine rağmen Rum yönetiminin bu konuda hiçbir adım atmadığına dikkati çekti.

Muratağa-Sandallar ve Atlılar Katliamında Rumlar tarafından öldürülen Türklerin toplu mezarı.Muratağa-Sandallar ve Atlılar Katliamında Rumlar tarafından öldürülen Türklerin toplu mezarı.

Eski Dışişleri Bakanı Markulli, "Bu iğrenç suçlardan dolayı kimse cezalandırılmadı." mesajıyla yetkililere tepkisini gösterdi.

TEPKİLER ÜZERİNE KAPAĞA TAŞIDI

Markulli'nin hesabının altına yorum yapan bazı Rum kullanıcılar, katliamdan haberlerinin olmadığını savunurken bazıları da katliamın gerekçelerinin bulunduğunu ileri sürdü. Gelen tepkiler üzerine Markulli, fotoğrafı sosyal medya hesabının kapak fotoğrafı haline getirdi.

Markulli'nin sosyal medya hesabı.Markulli'nin sosyal medya hesabı.

İTİRAFI İLE BİR İLKE İMZA ATTI

Markulli'nin bu paylaşımının GKRY'de görev yapmış bir yetkili tarafından sivillere yönelik Muratağa'daki katliamı kabullenme anlamında ilk olma özelliği taşıdığı bildirildi.

Eski Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, 8 yıl önce de Muratağa-Atlılar'da katliama uğrayan Kıbrıs Türklerinin toplu mezarlarının fotoğrafını paylaşmıştı.

KKTC'DE MANŞET OLDU

Eski Rum bakan Markulli'nin Rumların katlettiği Kıbrıs Türkü çocukların fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak Rum yönetimini katliamı gerçekleştirenlere karşı adım atmamakla suçlaması KKTC'de bir gazetenin manşetine taşındı. Markulli'nin itiraf gibi sözleri "Tarihi yüzleşme" başlığı ile manşete taşındı.

Eski Rum bakan Markulli'nin bu itirafı KKTC'de manşet oldu.Eski Rum bakan Markulli'nin bu itirafı KKTC'de manşet oldu.

RUM ASKER VE POLİSİNİN DE KARIŞTIĞINA DAİR BELGELER VAR

Bazı Rumlar, Kıbrıs'ta 1963-1974 yıllarında Türklere yönelik sistematik saldırı ve katliamları sadece terör örgütü EOKA-B'nin yaptığını kabul ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) yetkililer ise Türklere yönelik katliamların bizzat Akritas ve Enosis planları çerçevesinde gerçekleştirildiğini, bu planların da Yunan ve Rum devlet yetkililerinin onayıyla uygulamaya konulduğunu vurguluyor.

KKTC'li yetkililer, Kıbrıs'ta Türklere yönelik saldırılara Rum asker ve polisinin katıldığını savunarak bu konuda çok sayıda delil ve belge paylaştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar.KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir konuşmasında, 14 Ağustos 1974'te Muratağa-Sandallar ve Atlılar'da Kıbrıs Türklerine yönelik katliamların "cezalandırılmamış toplu katliamlar" olarak tarihe geçtiğini dile getirerek, "Burada gerçekleşen soykırımı, Rum asker ve polisi yaptı. Bu cinayetleri işleme talimatını Rum yetkililerin verdiğini, soykırımı da Rum asker ve polisinin gerçekleştirdiğini belgeleriyle gördük. Bu cinayetleri işleyenlerin suçları belgelerle sabit olduğu halde yargılanmadılar. Biz, Kıbrıs'ta nelerin yaşandığını çok iyi bilmekteyiz. Kıbrıs Barış Harekatı sadece Türklere değil Rumlara da barışı getirdi." ifadelerini kullanmıştı.

MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR KATLİAMI NE ZAMAN OLDU?

Rum askeri, polisi ve terör örgütü EOKA tarafından Muratağa-Sandallar ve Atlılar köylerinde 14 Ağustos 1974'te tamamı kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 126 Kıbrıslı Türk öldürülerek toplu mezarlara konuldu.

Atlılar köyündeki toplu mezar 20 Ağustos 1974'te, Muratağa-Sandallar'daki toplu mezar ise bir çobanın toprağın üzerindeki eli fark etmesiyle 2 Eylül 1974'te ortaya çıkarıldı. Muratağa-Sandallar ve Atlılar Katliamı, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. aşamasının sebeplerinden biri olarak gösterilmişti.

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