"İğrenç suçlar" diyerek itiraf etti! Eski Rum bakandan bir ilk: Katliamı bu sözlerle anlattı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir konuşmasında, 14 Ağustos 1974'te Muratağa-Sandallar ve Atlılar'da Kıbrıs Türklerine yönelik katliamların "cezalandırılmamış toplu katliamlar" olarak tarihe geçtiğini dile getirerek, "Burada gerçekleşen soykırımı, Rum asker ve polisi yaptı. Bu cinayetleri işleme talimatını Rum yetkililerin verdiğini, soykırımı da Rum asker ve polisinin gerçekleştirdiğini belgeleriyle gördük. Bu cinayetleri işleyenlerin suçları belgelerle sabit olduğu halde yargılanmadılar. Biz, Kıbrıs'ta nelerin yaşandığını çok iyi bilmekteyiz. Kıbrıs Barış Harekatı sadece Türklere değil Rumlara da barışı getirdi." ifadelerini kullanmıştı.

MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR KATLİAMI NE ZAMAN OLDU?

Rum askeri, polisi ve terör örgütü EOKA tarafından Muratağa-Sandallar ve Atlılar köylerinde 14 Ağustos 1974'te tamamı kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 126 Kıbrıslı Türk öldürülerek toplu mezarlara konuldu.

Atlılar köyündeki toplu mezar 20 Ağustos 1974'te, Muratağa-Sandallar'daki toplu mezar ise bir çobanın toprağın üzerindeki eli fark etmesiyle 2 Eylül 1974'te ortaya çıkarıldı. Muratağa-Sandallar ve Atlılar Katliamı, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. aşamasının sebeplerinden biri olarak gösterilmişti.