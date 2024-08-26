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Dışişleri Bakanlığından Pakistan'daki terör saldırısına yönelik açıklama: Şiddetle kınıyoruz

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 18:42 Güncelleme: 26.08.2024 19:59
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Dışişleri Bakanlığından Pakistan’daki terör saldırısına yönelik açıklama: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.

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