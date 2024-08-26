Avrupa'da terör alarmı: Almanya Fransa ve İngiltere sarsıldı | Saldırıların perde arkasında ne var? Uzman isim A Haber'de aktardı
Almanya, İngiltere ve Fransa'daki terör saldırılarının ardından Avrupa'da güvenlik önlemleri artırıldı. Ülkeler peş peşe adımlar atarken, saldırıların kökeninde yatan gerçekleri Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber'de aktardı. Rusya-Ukrayna arasında süren savaş Avrupa'ya mı taşınıyor? İşte detaylar...
Gerilimlerden sosyolojik katmanlar, gençler etkileniyorlar. Bir diğer tarafıyla Avrupa'da aşırı sağ ve aşırı solculuk yükselişte. Özellikle göçmenleri ötekileştiriyorlar. Bir şekilde insanları siz çaresiz bırakırsınız, onlarda kendilerine sahip çıktığını düşündükleri güç odaklarının kucağına düşebilirler.
Almanya, İngiltere ve Fransa'daki olaylar Ukrayna savaşını etkiliyor olabilir mi? Akla tabii ki geliyor. Şöyle bir gerçeklik var; aşırı sağ, aşırı sol, çiftçi gösterileri… Sosyolojik anlamdaki istikrarsızlıkların kökenin de Avrupa hep Rusya'yı görüyor.
Almanya'da Dresden'deki olaylar başlandığı zaten Almanya basınında şöyle yazılır ortaya çıktı; Putin, Dresden'de görev yapmıştı. Sonuçta Almanya'da çok ciddi anlamda bir Rus sosyolojisi var. Ruslar bunları mobilize edebilir mi? Edebileceği konuşuluyor.
Ortada bir savaş var. Savaşta Ukrayna'yı kullanarak Rusya'ya diz çöktürmeye çalışan bir Avrupa ve ABD var. Savaşın farklı alanlara farklı biçimlere ve farklı katmalara yayılması meselesi…
Siz Rusya'nın üzerine gelirseniz, Rusya'da bir şekilde kendi silahlarını yani Avrupa'daki silahlarını devreye koyacak. Zaten İngiltere ile Rusya arasındaki büyük gerginliğin sebebi; İngiltere'deki seçim süreçleri… Hatta AB'den ayrılma süreçlerini dahi manipüle ettiler. Taraflar birbirlerini suçluyorlar.
Almanlar ile Ruslar arasındaki didişme sabit bir didişme değil. Bu açıdan bakıldığında Almanya'da baş gösteren istikrarsızların arkasında Rusları aramaları Almanlar için boş değil.
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