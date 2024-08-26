Avrupa’da terör alarmı: Almanya Fransa ve İngiltere sarsıldı | Saldırıların perde arkasında ne var? Uzman isim A Haber’de aktardı

Gerilimlerden sosyolojik katmanlar, gençler etkileniyorlar. Bir diğer tarafıyla Avrupa'da aşırı sağ ve aşırı solculuk yükselişte. Özellikle göçmenleri ötekileştiriyorlar. Bir şekilde insanları siz çaresiz bırakırsınız, onlarda kendilerine sahip çıktığını düşündükleri güç odaklarının kucağına düşebilirler.

Almanya, İngiltere ve Fransa'daki olaylar Ukrayna savaşını etkiliyor olabilir mi? Akla tabii ki geliyor. Şöyle bir gerçeklik var; aşırı sağ, aşırı sol, çiftçi gösterileri… Sosyolojik anlamdaki istikrarsızlıkların kökenin de Avrupa hep Rusya'yı görüyor.