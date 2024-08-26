Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı | Başkan Erdoğan Muş'ta...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü nedeniyle Muş'taki kutlama programlarına katılacak. Dün de Ahlat'ta bulunan Başkan Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulunmuş ardından da Kabine Toplantısı'na liderlik etmişti.
Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Savaşı'nın 953. yıl dönümü kutlanıyor. 26 Ağustos 1071'de yapılan savaşla Büyük Selçuklu Devleti, Bizans'ı hezimete uğratmış ve Anadolu o tarihten bu yana Türk yurdu haline gelmişti. Başkan Erdoğan da büyük zaferin yıl dönümü için yapılan kutlama etkinliklerine katılmak üzere Muş'a gitti.
MALAZGİRT ERDOĞAN'I BEKLİYOR
Muş'un Malazgirt ilçesinde binlerce vatandaş, Malazgirt Zaferi'nin 953'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tören alanına gelecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Malazgirt Zaferi'nin 953'nci yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı. Ahlat'taki çeşitli etkinlik ve kutlamaların ardından helikopterle Malazgirt'e gelmesi beklenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla coşkuyla bekliyor. Başkan Erdoğan'ın, kısa sürede tören alanına gelerek binlerce vatandaşa hitap etmesi bekleniyor.
Gaziantep'ten Malazgirt'e gelen Birgül Elalmış, Malazgirt'e geldikleri çok mutlu olduklarını belirterek, "Burada olmaktan çok mutluyuz. Buralara gelmek için kilometrelerce yol kat ettik. Malazgirt'i görmek için geldik. Cumhurbaşkanımızı coşku ile bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Bu sevgiyi kelimelerle anlatamam. Ne mutlu bize ki Malazgirt'e geldik" dedi.
Malazgirt kutlama etkinlikleri için Adıyaman'dan gelen Birsen Eren ise, "Buradan kilometrelerce uzaktan Cumhurbaşkanımız ile birlikte Malazgirt zaferini kutlamaya geldik. Çocuklarımla birlikte geldim. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.
AHLAT'TA DA KUTLAMA TÖRENİNE KATILDI
Başkan Erdoğan, dün Ahlat'ta yapılan kutlama törenine de katıldı. Burada yaptığı konuşmada, "Bizler bu toprakların emanetçisi değil, asıl sahipleriyiz." diyen Erdoğan "Vatanımıza yönelik senaryoları yırtıp atarak yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
SELÇUKLU MEZARLIĞINA ZİYARET
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu mezarlığını ziyaret etti. Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri için Ahlat'a gelen Başkan Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlarından biri olan Selçuklu mezarlığına ziyarette bulundu.
Başkan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da eşlik etti. Ziyarette, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua okudu.
KABİNE'YE LİDERLİK ETTİ
Başkan Erdoğan daha sonra 21 yıl aranın ardından ilk kez başka şehirde düzenlenerek Ahlat'ta toplanan Kabine'ye liderlik etti. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Halihazırda filomuzda bulunan 27 uçak, 105 helikopter, 5 binden fazla kara aracıyla tarihimizin en güçlü yeşil vatan ordusuna sahibiz." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca "Çelik Kubbe" projesinin detaylarının da toplantıda görüşüldüğünü açıkladı.
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