Malazgirt Zaferi’nin 953. yılı | Başkan Erdoğan Muş’ta...

Gaziantep'ten Malazgirt'e gelen Birgül Elalmış, Malazgirt'e geldikleri çok mutlu olduklarını belirterek, "Burada olmaktan çok mutluyuz. Buralara gelmek için kilometrelerce yol kat ettik. Malazgirt'i görmek için geldik. Cumhurbaşkanımızı coşku ile bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Bu sevgiyi kelimelerle anlatamam. Ne mutlu bize ki Malazgirt'e geldik" dedi.



Malazgirt kutlama etkinlikleri için Adıyaman'dan gelen Birsen Eren ise, "Buradan kilometrelerce uzaktan Cumhurbaşkanımız ile birlikte Malazgirt zaferini kutlamaya geldik. Çocuklarımla birlikte geldim. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.