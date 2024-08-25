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PKK'ya ait maket uçaklar vurularak düşürüldü! MSB'den Irak kuzeyine yönelik flaş açıklama...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 13:55
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PKK’ya ait maket uçaklar vurularak düşürüldü! MSB’den Irak kuzeyine yönelik flaş açıklama...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait maket uçakların birliklere zarar veremeden vurulduğu belirtildi.

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