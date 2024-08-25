21 yıl sonra bir ilk: Kabine Ahlat'ta toplandı! İşte masada yer alacak başlıklar
Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıldönümü kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı, ilk kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılıyor. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk kez bugün Ahlat'ta toplandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de terörle mücadele operasyonları, ekonomideki gelişmeler ve İsrail'in aylardır sürdürdüğü Gazze katliamı gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor.
TERÖRLE MÜCADELE
Kabine toplantısında Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki son durum ele alınacak. Terörle mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek.
Malazgirt Zaferi'nin bu yıl 953'üncü yıl dönümü kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ve yarın Ahlat ile Malazgirt'i ziyaret edecek. Önceki yıllarda olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de eşlik etmesi bekleniyor.
İŞGALCİ İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMI
Kabine toplantısındaki en önemli başlıklardan biri İsrail'in Gazze'deki katliamı olacak. Ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum ele alınacak.
MAYMUN ÇİÇEĞİ TEDBİRLERİ
Toplantının gündeminde maymun çiçeği virüsü ile ilgili gelişmelerin de yer alması bekleniyor. Bu kapsamda alınan tedbirler gözden geçirilecek.
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