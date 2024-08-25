MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! Sözde sorumlu Abdülhamit Kapar etkisiz hale getirildi...
PKK'nın sözde lojistik ve finans sorumlularından Abdülhamit Kapar, MİT tarafından Kamışlı'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığının "Terör Arananlar" listesinde "yeşil" kategoride yer alan Kapar'ın Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Taşdelen Jandarma Karakolu'na yönelik 1992'de gerçekleştirilen ve 26 erin şehit olduğu, 2 erin kaçırıldığı eylemi organize ettiği bildirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT), PKK Kurumlar sözde Genel Sorumlusu Tekin Guyi kod Abdülhamit Kapar, Suriye/Kamışlı'da gerçekleştirdiği operasyon ile etkisiz hale getirdi.
YPG BÜNYESİNDE TÜM KURUMLARA BAĞLIYDI
PKK/KCK'nın Suriye'deki askeri kanadı YPG bünyesinde yer alan Maliye Birimi, Lojistik Birimi, Enternasyoneller Taburu, Kurye Birimi, Sanayi Birimi, Hapishaneler ve Tünel İnşaatı gibi tüm kurumların bağlı olduğu Tekin Guyi kod Abdülhamit Kapar, PKK/YPG'nin Suriye'deki en önemli sözde sorumlularındandı.
ASKERLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI
Terör arananlar listesinde "yeşil" kategoride yer alan Abdülhamit Kapar, Şırnak/Uludere Taşdelen Jandarma Karakolu'na yönelik 15/05/1992'de gerçekleştirilen ve 26 erin şehit olduğu, 2 erin kaçırıldığı eylemi organize etmesi nedeniyle MİT tarafından hedef listesindeydi.
32 yıldır örgüt içerisinde bulunan terörist Kapar, 2021 yılında MİT'in Derik'te gerçekleştirdiği operasyondan sağ kurtulması üzerine kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak, başarılı olamadı.
MİT ajanlarının uzun süredir takibi altında olan Tekin Guyi kod A.Kapar'ın Kamışlı'da olduğu tespit edildi. Bunun üzerine terörist Kapar'a yönelik düzenlenecek operasyon için harekete geçildi.
TEKİN GUYİ KOD ABDÜLHAMİT KAPAR KİMDİR?
Tekin Guyi kod Abdülhamit Kapar, 1992 yılında PKK/KCK'ya katıldı. 1992'den 2011 yılına kadar Irak'ta Mahmur Kampı'nda, Haftanin alanında ve Hakurk bölgesinde faaliyet yürüttü. 2011 yılından itibaren örgütün askeri eğitim faaliyetlerinde sorumlu düzeyde yer aldı. 2014'ten itibaren Irak/Sincar'da sözde sorumlu olarak faaliyet gösteriyordu. 2016 yılında ise Haftanin alanında PKK/KCK Gümrük ve Asayiş Sorumlusu olarak faaliyet yürütüp akabinde örgüt tarafından düzenlemesi Haftanin sözde Eyalet Sorumlusu olarak yapıldı.
2017'de Sincar'da PKK/YBŞ Genel Sorumlusu Yardımcısı olarak faaliyet yürüten KAPAR, 2018 yılında Suriye'ye geçerek PKK/YPG Derik Eyaleti Kurye Sorumlu olarak faaliyet yürütmeye başladı. Son olarak 2021 yılından itibaren PKK/YPG Kurumlar sözde Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.
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