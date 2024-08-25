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Teröre geçit yok! MSB duyurdu: 8'i FETÖ'cü 9 kişi yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 18:50 Güncelleme: 25.08.2024 18:58
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Teröre geçit yok! MSB duyurdu: 8’i FETÖ’cü 9 kişi yakalandı

MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.

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