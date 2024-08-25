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Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 19:02
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Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

Türklerin Anadolu'yu ebedi yurt haline getirmesine vesile olan Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümünde Ahlat'ta bulunan Başkan Erdoğan burada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Ahlat'ta bulunan konutundaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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