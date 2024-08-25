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Kırklareli'nde 99 düzensiz göçmen yakalandı! 2 kişi tutuklandı...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 10:38
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Kırklareli’nde 99 düzensiz göçmen yakalandı! 2 kişi tutuklandı...

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenem 99 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan iki kişi de tutuklandı.

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