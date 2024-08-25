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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni kitabı "Kudüs Davamız" çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 11:01 Güncelleme: 25.08.2024 11:01
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MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yeni kitabı Kudüs Davamız çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kaleme aldığı “Kudüs Davamız” isimli kitap çıktı. Bahçeli kitabında, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma karşı Milliyetçi Hareketin duruşunu ve hedeflerini değerlendirdi.

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