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Başkan Erdoğan Ahlat Komando Tabur Komutanlığı açılış törenine katıldı! Özel deftere imza

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 19:08
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Başkan Erdoğan Ahlat Komando Tabur Komutanlığı açılış törenine katıldı! Özel deftere imza

Başkan Erdoğan, Ahlat'ta Komando Tabur Komutanlığı'nın açılış törenine katıldı. Açılış törenine gelişi sırasında tören mangasını selamlayan Başkan Erdoğan, özel defteri de imzaladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Komando Tabur Komutanlığı açılışına katıldı. Tabur Komutanlığına gelişinde tören mangasını selamlayan Erdoğan, özel defteri imzaladı.

Başkan Erdoğan Ahlat Komando Tabur Komutanlığı özel defteri imzaladıBaşkan Erdoğan Ahlat Komando Tabur Komutanlığı özel defteri imzaladı

Başkan Erdoğan, beraberindekilerle kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi. Açılışa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile kuvvet komutanları da katıldı.

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