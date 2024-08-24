Türkiye-İran Dostluk ve İş Birliği Toplantısı! Başkan Erdoğan’dan 'iş birliği' mesajı: Daha da güçlenecek
İstanbul'da İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr.Mesut Pezeşkiyan onuruna Türkiye-İran Dostluk ve İş Birliği Toplantısı düzenlendi. Toplantıda İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesajlar okundu.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan onuruna; Türkiye-İran Dostluk ve İş Birliği Toplantısı düzenlendi.
Şişli'de bir otelde yapılan toplantıda iki ülkenin dostluk ve dayanışma konuları ele alındı.
Programda İran Cumhurbaşkanı Dr. Mesut Pezeşkiyan 'ın mücadelesini ve zaferini anlatan video gösterimi yapıldı.
Program sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan için yayınladığı tebrik mesajı okundu.
BAŞKAN ERDOĞAN: İRAN İLE İŞ BİRLİĞİ DAHA DA GÜÇLENECEK
Erdoğan mesajında, "Ülkenizde yapılan 14. İran İslam Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı olarak seçilmenizi canı gönülden tebrik eder, bu büyük sorumlulukta size başarılar dilerim. Seçim sonuçlarının dost ve kardeş İran milletine hayır ve bereket kaynağı olmasını temenni ederim. Cumhurbaşkanlığınız döneminde ülkemiz arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum. Bu bağlamda sizlerle iş birliği yapmaktan memnuniyet duyacağımı ifade etmek isterim. Bu vesile ile, şahsınızın sağlık ve mutluluğu ile dost ve kardeş İran milletinin refahı ve saadetini temenni ederim" ifadelerini kullandı.
'BU İŞBİRLİĞİ, İKİ MÜSLÜMAN ÜLKE İÇİN UMUT VERİCİDİR'
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan 'ın gönderdiği mesajı İran Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlyas Hazeri tarafından okundu.
Pezeşkiyan mesajında, "Çok sayıda komşularımız arasında, Türkiye ile ilişkilerimiz, geniş ve kapsamlı ortak noktalar, kayda değer kapasiteler ve en önemlisi iki ülkenin derin devletçilik geçmişi ve yönetim olgunluğu sayesinde her zaman ayrıcalıklı olmuş ve çeşitli içsel, bölgesel ve uluslararası olumsuz gelişmelere rağmen kabul edilir ölçüde istikrar ve sürdürebilirliğini korumuştur. Bugün, bölgemiz kötü niyetliler ve fitnecilerin pis oyunlarını oynadığı ve pis emellerini sürdüğü bir bölge haline gelmiştir. Nitekim Filistin halkı dünya devletleri ve uluslararası sorumlu örgütlerin inanılmaz bir şekilde kayıtsızlığı altında hayatının en acı ve en mazlum dönemlerinden birini yaşamaktadır, ama fitneciler bununla kalmayıp bölgemizde savaş ve istikrarsızlığı yaymaya çalışmaktadırlar. Böyle bir durumda iki büyük devlet ve iki büyük millet İran ve Türkiye'nin işbirliği ve yakınlığı her zamankinden daha fazla önem kazanmaktadır. Hükümetler ve devletler düzeyinde olan bu işbirliği, iki Müslüman ülke için umut vericidir. Bugün iş adamları ve girişimciler, bölgenin bağımsızlığı için mücadele eden ve ülkelerimiz arasında dostluğu güçlendiren ve pekiştiren askerler mahiyetindeler" dedi.
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