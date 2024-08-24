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CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun korumaları engelli bir vatandaşı hırpaladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 00:26 Güncelleme: 24.08.2024 00:27
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CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun korumaları engelli bir vatandaşı hırpaladı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları, kendisinden iş isteyen engelli vatandaşı hırpalayarak yanından uzaklaştırdı. Gazetecilere açıklama yapan Sümer, ağlayarak, "Ben engelliyim. İş isteyecektim, korumalar bana vurdu." dedi.

Sultangazi Cebeci Spor Kompleksi'ndeki etkinlikte bir CHP skandalı daha yaşandı.

ENGELLİ VATANDAŞ İMAMOĞLU'NUN KORUMALARI TARAFINDAN DARP EDİLDİ

CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan iş isteyen engelli, korumalar tarafından uzaklaştırıldı.

Bu sırada İmamoğlu ile görüşmek isteyen Ercan Sümer, korumalar tarafından zorla uzaklaştırılarak salonun arka tarafına götürüldü.

İTİLDİ KAKILDI DIŞARI ATILDI

İmamoğlu'nun programını tamamlayarak ayrılması sonrası Sümer, görevliler tarafından dışarı çıkarıldı.

"BEN ENGELLİYİM! İŞ İSTEYECEKTİM, KORUMALAR BANA VURDU"

Burada gazetecilere açıklama yapan Sümer, ağlayarak, "Ben engelliyim. İş isteyecektim, korumalar bana vurdu. İş istiyorum Başkanımdan, başka bir şey istemiyorum. Bana bir iş, ne olursun Allah aşkına... İşsizim." dedi.

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