CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun korumaları engelli bir vatandaşı hırpaladı!

"BEN ENGELLİYİM! İŞ İSTEYECEKTİM, KORUMALAR BANA VURDU"

Burada gazetecilere açıklama yapan Sümer, ağlayarak, "Ben engelliyim. İş isteyecektim, korumalar bana vurdu. İş istiyorum Başkanımdan, başka bir şey istemiyorum. Bana bir iş, ne olursun Allah aşkına... İşsizim." dedi.