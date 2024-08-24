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Hakurk bölgesinde 2 terörist öldürüldü! MSB'den açıklama geldi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 14:28 Güncelleme: 24.08.2024 14:31
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Hakurk bölgesinde 2 terörist öldürüldü! MSB’den açıklama geldi...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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