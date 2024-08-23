Bakan Uraloğlu Kayseri’de konuştu: 22 yılda 61,2 milyar TL yatırım yaptık

Büyükşehir Meclis Salonu'nda gerçekleşen programda konuşan Başkan Büyükkılıç, "Sayın Bakanımıza memleketine hoş geldiniz diyoruz. Kendilerine konuları arz ediyoruz, o da zaten sahipleniyor ve üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Biz kendisine teşekkür ediyor, sağlıklı uzun ömürler diyoruz. Cenab-ı Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi.



AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise AK Parti ve cumhur ittifakının bu ülkeye yaptığı yatırımların göz ardı edilemeyeceğini belirterek, yapılması gereken ne varsa yapmak için gayret göstereceklerini kaydetti.