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Türk askeri Kosova-Sırbistan sınırında! Mehmetçik devriyelerini sürdürüyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 20:02 Güncelleme: 23.08.2024 20:29
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Türk askeri Kosova-Sırbistan sınırında! Mehmetçik devriyelerini sürdürüyor

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde 1999 yılından beri bölgede görev yapan Mehmetçik Kosova-Sırbistan sınırında devriyelerini sürdürüyor. Devriyeler Kosova'da yaşayan tüm topluluklar için kalıcı güvenliği sağlama ve bölgesel istikrara destek olma amacıyla düzenleniyor. İşte detaylar...

Kosova'da NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde 1999 yılından bu yana görev yapan Türk askeri, Kosova-Sırbistan sınırında devriye geziyor.

TÜRK ASKERİ KOSOVA HALKININ YANINDA

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde 25 yıldır görev yapan Türk askeri, her alanda Kosova halkının yanında olmaya devam ediyor.

DEVRİYELER DEVAM EDİYOR

KFOR birliği, Kosova-Sırbistan sınırındaki Türk askerinin fotoğraflarını paylaşarak, Mehmetçiğin sınır bölgesinde güvenliği sağlamak için devriye faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

KALICI GÜVENLİK VE İSTİKRAR HEDEFİ

KFOR'un paylaşımında, sınır bölgesindeki devriyelerin, Kosova'da yaşayan tüm topluluklar için kalıcı güvenliği sağlama ve bölgesel istikrara destek olma amacıyla düzenli olarak sürdüğü aktarıldı.

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