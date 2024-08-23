Türk askeri Kosova-Sırbistan sınırında! Mehmetçik devriyelerini sürdürüyor

KALICI GÜVENLİK VE İSTİKRAR HEDEFİ

KFOR'un paylaşımında, sınır bölgesindeki devriyelerin, Kosova'da yaşayan tüm topluluklar için kalıcı güvenliği sağlama ve bölgesel istikrara destek olma amacıyla düzenli olarak sürdüğü aktarıldı.