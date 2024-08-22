Han Yunus’ta işgalci İsrail'in saldırısından kaçan Filistinliler gece karanlığında yollara düştü
Terör devleti İsrail'in katil ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir bölgeyi vurması sonrası çok sayıda Filistinli saldırılardan kaçmak için gecenin karanlığında yollara döküldü.
İsrail ordusu Han Yunus'taki Aksa Üniversitesi bölgesinde boş bir araziye saldırı düzenledi.
Bu saldırının ardından bölgede bulunan çok sayıda Filistinli bir kez daha göç etmek zorunda kaldı.
Kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu Filistinliler, gecenin karanlığında toprak bir yoldan bölgeden ayrılmaya çalıştı.
Gece karanlığında yollara düşen Filistinlilerin çoğu taşıt olmaması nedeniyle yürümek zorunda kaldı.
Yaya olarak bölgeden ayrılmaya çalışan ebeveynlerin bebeklerini ve çocuklarını kucaklarında taşıdığı görüldü.
Filistinli bir çocuğun market arabasının içine yerleştirdiği birkaç parça eşyayı toprak yolda taşımak için gösterdiği yoğun çaba kameralara yansıdı.
İsrail'in saldırıları ve boşaltma emirleri nedeniyle Gazze'deki Filistinliler sürekli göç etmek zorunda kalıyor.
Birleşmiş Milletler verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildi.
Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle de zor günler geçiriyor.
BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.
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