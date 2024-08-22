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Yozgat'ta eğitimini tamamlayan 276 kadın polis adayı mezun oldu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 22:04
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Yozgat’ta eğitimini tamamlayan 276 kadın polis adayı mezun oldu

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 276 kadın polis adayı törenle mezun oldu.

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