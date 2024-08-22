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Erzincan'da eğitimini tamamlayan 428 polis adayı mezun oldu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 22:07
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Erzincan’da eğitimini tamamlayan 428 polis adayı mezun oldu

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 428 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. Vali Vekili Yusuf İzci, törende yaptığı konuşmada, bugünden itibaren, Anadolu’nun dört bir köşesinde milletin huzur ve güveni için gece gündüz demeden mücadele edeceklerini söyledi.

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