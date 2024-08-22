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İçişleri Bakanı Yerlikaya POMEM Mezuniyet Töreni'nde konuştu: 85 milyonun yüreği bir vurdukça devletimiz daim olacaktır

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 21:43
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İçişleri Bakanı Yerlikaya POMEM Mezuniyet Töreni’nde konuştu: 85 milyonun yüreği bir vurdukça devletimiz daim olacaktır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Hangi renk bültenle aranırsa aransın, suçluları takibimiz yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da devam edecek ve asla bitmeyecek. Hangi ine girerseniz girin, biliniz ki sizleri tek tek yakalayacağız" dedi.

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