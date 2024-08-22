Türkiye'de Batı Nil Virüsü var mı? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklamalar
Son dönemlerde artan salgınlar sonrası Batı Nil Virüsü vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu. Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklamalar geldi. Bakanlık Batı Nil Virüsü Enfeksiyonunun, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olduğunu belirtti. Hastalığın kişiden kişiye doğrudan bulaşmadığı belirtilen açıklamada "Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir." denildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından Batı Ni,l Virüsüne ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklama Batı Nil Virüsü Enfeksiyonunun virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olduğu belirtildi. Bakanlık hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmadığını vurguladı.
6 KİŞİDE GÖRÜLDÜ!
Hastalığın Türkiye'de görülüp görülmediği ise merak konusu oldu. Bakanlık tarafından "Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir." denildi.
SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR
Söz konusunu hastalığın, mevsimsel olarak genelde yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görüldüğü bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamaktadır. Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil virüsü enfeksiyonu, 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir."
BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?
Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, insanlara sıklıkla enfekte sivrisineklerin sokması ile bulaşan viral bir hastalıktır.
BATI NİL VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kuluçka süresinin 3-14 gün olduğu Batı Nil Virüsü Enfeksiyonunun hastalık belirtileri merak ediliyor. Bu virüsün belirtileri ilk olarak ateş, baş ağrısı, halsizlik, kas ağrıları, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal, cilt döküntüsü, kas titremesi ve kasılmalar, uyku hali, koma görülebiliyor.
BATI NİL VİRÜSÜNDEN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?
Bu viral hastalıktan korunmak için belli başlı alınacak önlemler var. Bu hastalıktan korunmak için sivrisinek sokmalarına karşı önlem alınmalı.
Özellikle sivrisineklerin aktif olduğu saatlerde (güneş battıktan sonra) açık alanda fazla kalınmamalı, kalınması halinde kapalı giysiler giyilmelidir.
Pencerelere ve kapılara sineklik takılmalı, özellikle sineklerin çok olduğu dönemlerde cibinlik kullanılmalı ve Kapalı ortamlarda, hava dolaşımı yaratacak vantilatör, klima gibi cihazlar kullanılmalıdır.
Sivrisinek üreme alanları yok edilmesi gerekir. Lastik tekerlek içleri, teneke kutular, boş saksılar, su varilleri gibi sivrisineklerin kolay üreyebildiği yerlerde su birikmesi önlenmeli ve bakımı sağlanmalı ve suyu biriktiren kap ve oyuncaklardaki sular boşaltılmalı, kullanılmadığında ters çevrilmelidir.
Hastalıktan korunmak için bir diğer önlemler ise hayvan sulukları ve yalakları düzenli olarak temizlenmeli, içindeki sular haftada en az üç kez değiştirilmeli, açık foseptik çukurlar kapatılmalıdır. Evlerin yakınındaki küçük su birikintileri ise kurutulmalıdır.
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