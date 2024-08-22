Türkiye’de Batı Nil Virüsü var mı? Sağlık Bakanlığı’ndan açıklamalar

Sağlık Bakanlığından Batı Nil virüsü açıklaması

BATI NİL VİRÜSÜNDEN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

Bu viral hastalıktan korunmak için belli başlı alınacak önlemler var. Bu hastalıktan korunmak için sivrisinek sokmalarına karşı önlem alınmalı.

Özellikle sivrisineklerin aktif olduğu saatlerde (güneş battıktan sonra) açık alanda fazla kalınmamalı, kalınması halinde kapalı giysiler giyilmelidir.

Pencerelere ve kapılara sineklik takılmalı, özellikle sineklerin çok olduğu dönemlerde cibinlik kullanılmalı ve Kapalı ortamlarda, hava dolaşımı yaratacak vantilatör, klima gibi cihazlar kullanılmalıdır.