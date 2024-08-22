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Başkan Erdoğan depremzede Zeliha Teyze ile telefonda görüştü: Tayyip evladına dua et

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 19:43 Güncelleme: 22.08.2024 19:44
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Başkan Erdoğan depremzede Zeliha Teyze ile telefonda görüştü: Tayyip evladına dua et

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 78 yaşındaki Adıyamanlı depremzede Zeliha Yıldırım ile telefonla görüştü. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Tayyip evladına çok dua etsin" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 78 yaşındaki Adıyamanlı depremzede Zeliha Yıldırım ile telefonla görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde depremzede Yıldırım'ı, Başkan Erdoğan'la telefonla görüştürdü.

Zeliha Yıldırım, Türkçe bilmediği için oğlunun yardımıyla Erdoğan ile konuştu.

"ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN"

Depremzede Yıldırım'a geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, "Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

"ZELİHA TEYZE TAYYİP EVLADINA DUA ETSİN"

Başkan Erdoğan'ın, "Zeliha teyzeye söyleyin Tayyip evladına çok dua etsin." demesi üzerine, Yıldırım, daima duacı olduğunu söyledi.

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