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Ankara-Aşkabat hattında önemli temas! Bakan Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı ile görüştü

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 20:01 Güncelleme: 22.08.2024 20:40
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Ankara-Aşkabat hattında önemli temas! Bakan Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan'in diplomasi trafiği devam ediyor. Bakan Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı Raşid Meredov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili işbirliği konularının ele alındığı öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile telefonda görüştü.

GÜNDEM İKİLİ İŞBİRLİĞİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili işbirliği konuları ele alındı.

Başkan Erdoğan ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı ve eski Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov.Başkan Erdoğan ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı ve eski Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov.

TÜRKİYE VE TÜRKMENİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı'nda (TDT) gözlemci ülkeler arasında bulunan Türkmenistan'ın tarafsızlık statüsüne destek vermektedir.

Ortak tarihi, dili, dini ve kültürü paylaşan iki ülke ve halk arasında, "Bir Millet, İki Devlet" temelinde dengeli, karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı özel ilişkiler bulunuyor.

İki ülke arasındaki işbirliği dış politika, ticaret ve ekonomi, kültür ve eğitim başta olmak üzere her alanda olumlu bir seyir izliyor. Öte yandan Türkmenistan, Türk Devletleri Teşkilatı'nda (TDT) gözlemci ülkeler arasında yer alıyor.

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