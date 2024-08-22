Ankara-Aşkabat hattında önemli temas! Bakan Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı ile görüştü

Başkan Erdoğan ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı ve eski Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov.

TÜRKİYE VE TÜRKMENİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı'nda (TDT) gözlemci ülkeler arasında bulunan Türkmenistan'ın tarafsızlık statüsüne destek vermektedir.

Ortak tarihi, dili, dini ve kültürü paylaşan iki ülke ve halk arasında, "Bir Millet, İki Devlet" temelinde dengeli, karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı özel ilişkiler bulunuyor.

İki ülke arasındaki işbirliği dış politika, ticaret ve ekonomi, kültür ve eğitim başta olmak üzere her alanda olumlu bir seyir izliyor. Öte yandan Türkmenistan, Türk Devletleri Teşkilatı'nda (TDT) gözlemci ülkeler arasında yer alıyor.