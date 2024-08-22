Ankara-Aşkabat hattında önemli temas! Bakan Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan'in diplomasi trafiği devam ediyor. Bakan Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı Raşid Meredov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili işbirliği konularının ele alındığı öğrenildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile telefonda görüştü.
GÜNDEM İKİLİ İŞBİRLİĞİ
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili işbirliği konuları ele alındı.
TÜRKİYE VE TÜRKMENİSTAN İLİŞKİLERİ
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı'nda (TDT) gözlemci ülkeler arasında bulunan Türkmenistan'ın tarafsızlık statüsüne destek vermektedir.
Ortak tarihi, dili, dini ve kültürü paylaşan iki ülke ve halk arasında, "Bir Millet, İki Devlet" temelinde dengeli, karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı özel ilişkiler bulunuyor.
İki ülke arasındaki işbirliği dış politika, ticaret ve ekonomi, kültür ve eğitim başta olmak üzere her alanda olumlu bir seyir izliyor. Öte yandan Türkmenistan, Türk Devletleri Teşkilatı'nda (TDT) gözlemci ülkeler arasında yer alıyor.
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