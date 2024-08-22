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TCG Alemdar Norveç’te tatbikata katılacak

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 21:34
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TCG Alemdar Norveç’te tatbikata katılacak

Türkiye'nin önde gelen kurtarma gemilerinden TCG Alemdar, uluslararası tatbikatlar kapsamındaki en son görevi için Norveç'e doğru yola çıkıyor.

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