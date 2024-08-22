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MSB'den flaş KKTC açıklaması: Kim ne yığınak yaparsa yapsın...

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 12:05 Güncelleme: 22.08.2024 12:16
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MSB’den flaş KKTC açıklaması: Kim ne yığınak yaparsa yapsın...

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la imzalanan mutabakat zaptı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık yetkilileri, merkezin Bağdat'ta kurulacağı ancak ortak olarak yönetileceğini duyurdu. ABD ve İngiltere'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne askeri yığınak yaptığı iddiasıyla ilgili de açıklama yapan Bakanlık, "KKTC'nin güvenliği açısından sıkıntı yok." dedi.

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