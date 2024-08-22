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Ankara'da kritik zirve! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den iade-i ziyaret! Hangi konular masada olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 16:45 Güncelleme: 22.08.2024 16:48
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Ankara’da kritik zirve! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’den iade-i ziyaret! Hangi konular masada olacak?

Türkiye ile Mısır arasında son dönemde başlayan yakın ilişkilerin ardından Başkan Erdoğan, Mısır'a gitmişti. Bu kez de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin 4 Eylül tarihinde Türkiye'ye iade-i ziyaret yapacağı öğrenildi. Sisi'nin Türkiye ziyaretinde ana gündemin Gazze olması beklenirken, masada ikili ilişkiler ve ticaret hacmi konuları da olacak.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi 4 Eylül'de Türkiye'ye geliyor. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın durdurulması, bölgede ateşkesin sağlanması ve Netanyahu hükümetinin yargılanması konusunda atılabilecek ortak adımlar ele alınacak.

Filistin başta olmak üzere Libya, Sudan, Somali gibi bölgesel meselelerde; kalıcı istikrar, barış ve huzurun tesisi iki yapılabilecekler görüşülecek.

Başkan Erdoğan'ın Mısır ziyaretiBaşkan Erdoğan'ın Mısır ziyareti

15 MİLYARLIK TİCARET HACMİ
Türkiye Mısır arasında 10 milyar dolara ulaşan ticaret hacminde yeni hedef 15 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak için atılacak adımlar görüşülecek. Sisi'nin beraberinde iş dünyasından isimlerle Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı SisiBaşkan Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi

LNG, yenilenebilir, madencilik başta olmak üzere enerjinin yanı sıra; sağlık, turizm ve savunma sanayiinde iş birliği gündemde olacak. Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü'nde 20 bin öğrencisi var. Her iki ülke de üniversiteler arası işbirliği, medya ve iletişim alanında çalışmaları artırıcı yöndeki çabalar ele alınacak.

YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ
İki lider, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Birçok alanda anlaşmaya imza atılacak. Başkan Erdoğan'ın Mısır'ın başkenti Kahire'ye 14 Şubat 2024'te yaptığı ziyaretle, ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı. 12 yıl sonra ilk kez gerçekleşen ziyaret sonrası; gözler Sisi'nin Türkiye ziyaretine çevrildi.

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