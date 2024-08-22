KKTC lideri Ersin Tatar’dan A Haber’e özel açıklamalar! Rum kesimine sert tepki: ABD ve İngiltere’nin üssü konumunda

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.

Tatar, Güney Kıbrıs'taki Amerikan ve İngiliz yığınağı kapsamında risk olup olmadığına ilişkin açıklamada bulundu.

Ersin Tatar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Rum kesimi, ABD ve İngiltere'nin lojistik üssü konumunda. Bu olayları yakından takip ediyoruz. 1960 yılında İngiltere adadan çekilirken çok iyi pazarlık etmiş, 2 egemen üs alıp gitmiş ve bu üslerden yıllardır kendi emellerine yönelik dilediği gibi kullanmaktadır.

ORTA DOĞU'YA YÖNELİK FAALİYETLER

Bu defa iş daha da büyüdü, çünkü Amerikanlar, başka milletler hepsi yine Gazze'ye yönelik ve Orta Doğu'ya yönelik oradan faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Fakat burada bir ayrıntı var, bu adanın 3 garantör ülkesi var. Birisi Türkiye Cumhuriyeti, Birisi İngiltere'dir, diğeri Yunanistan. Dolayısı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin de hak hukuku vardır.