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Bitlis'te 580 polis adayı mezun oldu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 23:09
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Bitlis’te 580 polis adayı mezun oldu

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimini tamamlayan 580 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

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