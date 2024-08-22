Acı haber İstanbul'dan! Otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu
İstanbul'da trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Mustafa Peksoy kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İstanbul Valiliği şehit Mustafa Peksoy için yarın İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenleneceğini açıkladı.
İstanbul'da, trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy için yarın İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlenecek.
DENETİM ESNASINDA OTOMOBİL ÇARPTI
Esenler ilçesinde 19 Ağustos'ta Oruçreis Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde trafik denetimi yapan araçlara otomobil çarptı. Kazada, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mustafa Peksoy ağır yaralandı.
ACI HABER GELDİ! ŞEHİT OLDU
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Peksoy, yapılan müdahalelere rağmen bugün şehit oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
YARIN TÖREN DÜZENLENECEK
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Esenler'de denetimde bulunan trafik ekiplerine M.F.Y. idaresindeki aracın çarptığı, aşırı hızdan kaynaklanan kazada ağır yaralanan polis memuru Mustafa Peksoy'un kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, şehit polis memuru Peksoy için yarın saat 10.00'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenleneceği kaydedildi.
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