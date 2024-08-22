Acı haber İstanbul’dan! Otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu

İstanbul'da trafik denetiminde otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu.

ACI HABER GELDİ! ŞEHİT OLDU

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Peksoy, yapılan müdahalelere rağmen bugün şehit oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

YARIN TÖREN DÜZENLENECEK

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Esenler'de denetimde bulunan trafik ekiplerine M.F.Y. idaresindeki aracın çarptığı, aşırı hızdan kaynaklanan kazada ağır yaralanan polis memuru Mustafa Peksoy'un kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, şehit polis memuru Peksoy için yarın saat 10.00'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenleneceği kaydedildi.