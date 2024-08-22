Bakan Tekin resmen duyurdu! Okullar ne zaman açılacak? | Öğretmen ataması...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları:
Şu anda Gaziantep Lisesi'nin önündeyiz. Gaziantep Lisesi'nin yüz yıla yaklaşan bir mazisi var. 2024-2025 yılının başlamasına çok az bir zaman kaldı. Hazırlıklarımıza başladık ve yoğun bir şekilde devam ediyoruz. İllerimize 2 ayrı genelge gönderdik. Biri Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle ilgiliydi.
Bugün burada 11 ilin İl Milli Eğitim Müdürleriyle toplantı yaptık. Genel anlamda 2024-2025 yılı deprem bölgesinde de sıkıntı olmaksızın başlayacak.
6 Şubat depremlerinden sonra Cumhurbaşkanımızın bir talimatı var, tüm bakanlıklar seferberlik ilan ettik. 6 Şubat günü bölgede kullanılamaz hale gelen okullarımız var. 11 ilin tamamında 6 Şubat'tan önceki derslik ve okul sayılarının üstüne çıkacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatı o 11 ilin tamamında yüzde 10'un üzerindeyiz.
6 Şubat'tan itibaren bir seferberlik bilinciyle başladık. Toplam 19 bin 784 derslik yeniden inşa edilmiş olacak. 11 ilin tamamında 6 Şubat öncesi derslik sayısını geçtik. Bu rakamın içinde hayırseverlerin katkıları da var. Seferberlik şuuruyla hareket edildi. 4 bin 536 dersliğimiz de yıkılmadı ama güçlendirme ihtiyacı ortaya çıktı.
"9 EYLÜL'DE OKULLAR AÇILACAK"
9 Eylül günü itibarıyla deprem bölgesinde eğitim dönemine sorunsuz şekilde başlayacağımızı söyleyebilirim. MEB ile ilgili mevzularda spekülasyonlar var. Tatil uzadı gibi. 9 Eylül'de okullar açılacak, erteleme gündemde yok. 2 Eylül günü öğretmen arkadaşlarımızın seminerleri başlıyor. 9 Eylül'de takvimimiz başlayacak.
Ara tatilin kalkması gibi bir durum yok. Uzaktan yürütülen seminerler artık yüz yüze yapılacak.
TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ
Geçen yıl Türkçe üzerine yoğunlaşacağımızı söylemiştik. Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli onaylandıktan sonra eğiticilerin eğitimi denilen süreci başlatmıştık. Haziran ayından beri eğitim faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. 700 bin öğretmen arkadaşımız eğitim sürecinden geçmiş olacak. Yeni programlara göre yazılmış ders kitapları basılmak üzere.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bu yıl ki ana gündemimiz. İkincisi meslek liselerimizin daha etkin olması olacak.
OKUL KAYIT PARASI ALINIYOR MU?
Okullarımızı bu tür şeylerle itham edenlere şunu söylemek istiyorum. Adrese dayalı sistemle kayıt ediliyor. Velilerimiz aslında çocuklarını kaydettiremedikleri okullara kaydettirmeye çalışıyorlar. Yanlış uygulama yapan varsa, gereğini yaparız. Okullara kayıt yapılırken para vermenize gerek yok zaten biz kaydı yapıyoruz.
ÖĞRETMEN ATAMALARI
Bir yönetmelik değişikliği yaptık. Yüzde 50 mülakat notu, yüzde 50 KPSS notu bu hale getirdik. Bazı siyasetçiler bunu yargıya taşıdılar. Eğer bu davalar olmasaydı geçtiğimiz hafta itibarıyla mülakatları açıklamış olacaktık. Mahkeme kararı çıkarsa o zaman ne yapacağız?
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