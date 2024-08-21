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Suriyeliler ve yabancılara ilişkin o iddialara açıklama! Göç İdaresi Başkanlığı duyurdu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 00:49 Güncelleme: 21.08.2024 01:21
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Suriyeliler ve yabancılara ilişkin o iddialara açıklama! Göç İdaresi Başkanlığı duyurdu

Türkiye'deki yabancı sayılarına ilişkin açıklama yapan Göç İdaresi Başkanlığı bir televizyon programında yer alan o iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Başkanlık, TV programında verilen rakamların gerçek dışı ve dayanaksız olduğunu duyurarak "Gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan sayıların gerçekmiş gibi kamuoyuyla paylaşılması iyi niyetle asla bağdaşmayan bir tutumdur ve dezenformasyon amaçlıdır" denildi.

Bir TV programında "Türkiye'de 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğu" iddialarına Göç İdaresi Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Başkanlık, bir televizyon programında yer alan Türkiye'deki yabancı sayılarına ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı.

Göç İdaresi Başkanlığı, ʺTürkiye'de 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğuʺ iddiasını yalanladı.Göç İdaresi Başkanlığı, ʺTürkiye'de 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğuʺ iddiasını yalanladı.

Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunan yabancıların sayısının, Başkanlığın internet sitesinden şeffaf bir şekilde paylaşıldığı ve bu sayıların her hafta düzenli olarak güncellendiği belirtilen açıklamada, Türkiye'de bugün itibarıyla, 3 milyon 99 bin 524'ü geçici koruma altında bulunan Suriyeliler, 221 bin 353'ü uluslararası koruma kapsamında bulunan yabancılar ve 1 milyon 104 bin 353'ü ikamet izniyle kalan yabancılar olmak üzere toplam 4 milyon 425 bin 230 yasal kalış hakkı bulunan yabancı bulunduğu belirtildi.

Göç İdaresi Başkanlığı, ʺTürkiye'de 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğuʺ iddiasını yalanladı.Göç İdaresi Başkanlığı, ʺTürkiye'de 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğuʺ iddiasını yalanladı.

Açıklamanın devamında "Bahse konu programda iddia edildiği gibi ülkemizde 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğu iddiası tamamen gerçek dışıdır ve hiçbir dayanağı yoktur." denildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyonu Ofisinin (OCHA) verilerine göre Suriyeli nüfusu 23,5 milyon olduğunu bildiren Göç İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyonu Ofisinin (OCHA) verilerine göre Suriyeli nüfusu 23,5 milyondur. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre ise bunların 6,5 milyonu Türkiye'nin yanı sıra Lübnan, Almanya, Ürdün, Irak, Mısır, Avusturya, İsveç ve Yunanistan başta olmak üzere farklı ülkelerde yaşamaktadır. Uluslararası kuruluşların sayıları ve Başkanlığımız tarafından açıklanan sayılar ortadayken gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan sayıların gerçekmiş gibi kamuoyuyla paylaşılması iyi niyetle asla bağdaşmayan bir tutumdur ve dezenformasyon amaçlıdır."

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