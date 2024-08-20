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Borcunu ödeyemeyen CHP'li belediyeye haciz! Makam odası boşatıldı savunmaları pes dedirtti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 23:06 Güncelleme: 20.08.2024 23:24
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Borcunu ödeyemeyen CHP’li belediyeye haciz! Makam odası boşatıldı savunmaları pes dedirtti

2009 yılından bu yana CHP'nin yönettiği Antalya Döşemealtı Belediyesine haciz geldi. CHP'li belediye aldığı hizmet karşılığında bir firmaya 70 milyon liralık borçlandı ve borcu ödeyemeyince icralık oldu. Haciz kararı ile Döşemealtı Belediye Başkanının makam odası boşaltıldı. Mevcut borcun faiziyle 100 milyon TL'ye ulaştığı ve CHP'li belediye başkanı borcu ödeyebilecek durumda olmadıklarını söyledi. Hacze ilişkin Döşemealtı Belediye tarafından yapılan açıklama ise şoke etti.

CHP'li belediyelerin skandallarına bir yenisi daha eklendi. Antalya'nın Döşemealtı Belediyesinin 70 milyon lira karşılığında hizmet aldığı firma, faiziyle 100 milyon liraya yaklaşan alacağını tahsil edemediğini öne sürerek icra dairesine başvurdu.

Döşemealtı Belediye Başkanı Dal'ın makam odasındaki eşyalar, ödenmeyen borç nedeniyle haczedildi.Döşemealtı Belediye Başkanı Dal'ın makam odasındaki eşyalar, ödenmeyen borç nedeniyle haczedildi.

Başvuruyu değerlendiren icra dairesi, alacaklı firmanın borcuna karşılık Döşemealtı Belediye Başkanlığı makamındaki eşyaların haczedilme talebini onayladı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Dal'ın makam odasındaki eşyalar, ödenmeyen borç nedeniyle haczedildi.Döşemealtı Belediye Başkanı Dal'ın makam odasındaki eşyalar, ödenmeyen borç nedeniyle haczedildi.

MAKAM ODASI BOŞALTILDI

Karar üzerine alacaklı şirketin avukatları, icra memurları ve polis eşliğinde belediye binasına girdi. Burada Döşemealtı Belediye Başkanı Dal ile yapılan görüşmenin ardından makam koltuğu, masa, bilgisayar, koltuk grubu, televizyon, masaj koltuğu, dolap ve avizeler kayıt altına alındı.

Nakliye firması ekipleri, makam odasında haczedilen eşyaları paketleyerek kamyona taşıdı. Hacizli eşyalar, yediemin deposuna götürüldü.

Döşemealtı Belediye Başkanı Dal'ın makam odasındaki eşyalar, ödenmeyen borç nedeniyle haczedildi.Döşemealtı Belediye Başkanı Dal'ın makam odasındaki eşyalar, ödenmeyen borç nedeniyle haczedildi.

BORÇ FAİZLE 100 MİLYON TL OLDU

Alacaklı firmanın avukatlarından Ersun Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, avukatlığını yaptığı şirketin, Döşemealtı Belediyesinden faiziyle birlikte 100 milyon lira alacağı olduğunu söyledi.

Borç nedeniyle Döşemealtı Belediyesine haciz işleminin bugün itibarıyla uygulandığını anlatan Yıldız, "Bu haciz işlemini, başkanın makam odasında gerçekleştirdik. Makam odasındaki eşyalara icra memurları eşliğinde haciz ve muhafaza işlemi yaptık." dedi.

Avukat Bengisu Başak Okuyan Çura ise belediye başkanlığı makamındaki masa, koltuk, oturma grubu, televizyon ve birçok eşyanın haczedildiğini belirtti.

Döşemealtı Belediye Başkanı Dal'ın makam odasındaki eşyalar, ödenmeyen borç nedeniyle haczedildi.Döşemealtı Belediye Başkanı Dal'ın makam odasındaki eşyalar, ödenmeyen borç nedeniyle haczedildi.

BORCU ÖDEMEYECEK DURUMDALAR

Haciz işlemleri sırasında belediye başkanı Dal ile görüşme fırsatı bulduklarını aktaran Çura, "Belediye başkanı borcu ödeyebilecek durumda olmadıklarını bize söyledi. Bize bir ödeme planı da sunamadığı için haciz işlemini gerçekleştirmek durumunda kaldık." diye konuştu.

HACİZ GELEN BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Öte yandan, başkan Dal'ın haciz işlemi sonrası boş kalan makam odasında Döşemealtı kilimi üzerinde poz verdiği fotoğrafı, belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Görüntülü paylaşımda açıklamasına yer verilen Dal, "4,5 aylık belediye icraatı dönemimizde şeffaf olduk. Bundan sonra da hep şeffaf olacağız. 1,5 milyar lira borçla devraldığımız Döşemealtı Belediyesinde yaptığımız işler, bu 4,5 ayda semeresini gösterdi. Birtakım çevreler, aldıkları kazançların sonucunda bugün belediyemize icra getirdiler. Hepinizi tanıyoruz. Şeffaf olmaya, ahlaklı ve vicdanlı olmaya devam edeceğiz. Döşemealtı halkına verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın, dimdik ayaktayız. Belediye icraatları belediye makamında yapılmaz, Döşemealtı'nın sokaklarında, caddelerinde yapılır. Bunu da hepinize göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Dal'ın makam odasındaki eşyalar, ödenmeyen borç nedeniyle haczedildi.Döşemealtı Belediye Başkanı Dal'ın makam odasındaki eşyalar, ödenmeyen borç nedeniyle haczedildi.

"HALKIMIZ UNUTMAYACAK"

Öte yandan Döşemealtı Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise hacze ilişkin pes dedirten sözler yer aldı. Açıklamada "1.5 milyarlık borcu biz yaratmadık. "Devlette devamlılık esastır" anlayışıyla mali disiplini kurmaya çalıştık." denildi ve şu ifadeler yer aldı:

"Yönetimimizi çalıştırmamak için icra ve haciz yağdırmayı organize edenler şunu unutmasın: Hepinizi tanıyoruz! Vicdanlı ve ahlaklı halkımız bu yapılanları unutmayacak!"

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