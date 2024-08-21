21 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

İzmir'de Adnan Üstün suç örgütüne operasyon! 15 şüpheli gözaltına alındı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 08:17
ABONE OL
İzmir’de Adnan Üstün suç örgütüne operasyon! 15 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre İzmir'de elebaşılığını Adnan Üstün’ün yaptığı organize suç örgütüne yönelik “Kuyu-19” operasyonu düzenlendi. Operasyonda organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör