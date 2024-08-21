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MEB'den 6 ilin valiliğine yazı! 30 okulun ismi değişecek

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 12:15
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MEB’den 6 ilin valiliğine yazı! 30 okulun ismi değişecek

Milli Eğitim Bakanlığı, 6 ilin valiliğine yazı göndererek, illerde bulunan 30 okulun isimlerinin değiştirilmesini istedi. Yazıda 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu'na vurgu yapıldı.

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