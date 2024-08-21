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Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den DEM mesajı: Hazine yardımı kesilsin

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 17:02 Güncelleme: 21.08.2024 17:47
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Son dakika | MHP lideri Bahçeli’den DEM mesajı: Hazine yardımı kesilsin

Son dakika haberi...Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "57 DEM milletvekilinin maaşının ve bu terör yuvasına ödenecek Hazine yardımının derhal kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılmalıdır" dedi.

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