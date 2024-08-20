Türk’ün zafer ayı! Malazgirt Zaferi, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz ve niceleri...

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ

Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası, Türk ordusunun Yunan ordusu ile Sakarya boylarında yaptığı meydan savaşı olan Sakarya Meydan Muharebesi de yine 23 Ağustos'ta başladı. Sakarya Meydan Muharebesi, Türk milletinin savunma durumundan taarruz durumuna geçtiği dönüm noktalarından biri olarak tarihteki yerini aldı.