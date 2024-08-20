Türk’ün zafer ayı! Malazgirt Zaferi, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz ve niceleri...
Türk tarihi açısından kritik önem taşıyan birçok zafer Ağustos ayında elde edildi. Anadolu’nun kapılarının Türklere açıldığı Malazgirt Zaferi ve yine Anadolu’nun ebedi Türk yurdu olacağı dünyaya ilan edilen Büyük Taarruz Ağustos ayında gerçekleşti. Kıbrıs’ın fethi, Belgrad’ın fethi, Mohaç Zaferi ve Erzurum Kongresi gibi önemli tarihi olaylar da bu ayda meydana geldi.
Malazgirt, 26 Ağustos 1071'de Muş'ta bulunan Malazgirt Ovası'nda Selçuklu Sultanı Alparslan ve Doğu Roma İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşen, Anadolu'nun Türklere yeni yurt olmasını sağlayan bir meydan savaşıydı.
Farklı bir savaş stratejisi izleyen Alparslan, askerlerini hilal şeklinde dizerek, düşmanın üzerine hücum etti. Diyojen, Sultan Alparslan'ın uyguladığı hilal taktiği karşısında daha fazla duramayarak, ağır kayıplar alan ordusunu geri çekmek zorunda kaldı.
Darbe aldıkça zayıflayan Roma ordusu, gruplar halinde savaş meydanını terk etmeye başladı. Bunun üzerine Diyojen, daha fazla dayanamayıp yenilgiyi kabul etti ve askerleriyle birlikte yaralı vaziyette esir alındı. Bu zaferle birlikte Türklere Anadolu'nun kapıları açılmış oldu.
SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ
Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası, Türk ordusunun Yunan ordusu ile Sakarya boylarında yaptığı meydan savaşı olan Sakarya Meydan Muharebesi de yine 23 Ağustos'ta başladı. Sakarya Meydan Muharebesi, Türk milletinin savunma durumundan taarruz durumuna geçtiği dönüm noktalarından biri olarak tarihteki yerini aldı.
Türk askeri, 22 gün 22 gece savaştı. Bütün cephe boyunca saldırıyı sürdüren Türk ordusu, 13 Eylül 1921'de Sakarya ırmağının doğusundan Yunan kuvvetlerini temizledi.
KIYAMETE KADAR TÜRK YURDU
Devamında Büyük Taarruz'la düşmanı tamamen yok etmek için hazırlıklar başladı ve 1922 yılı Ağustos ayına kadar sürdü. Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığını yaptığı ordu, 26 Ağustos 1922'de düşmana saldırdı.
30 Ağustos'a kadar çembere alınan düşman kuvvetleri, Dumlupınar'da aldığı darbe sonucu kaçmaya başladı. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emrini verdi. Böylelikle, Yunan ordusu İzmir'e kadar takip edildi ve 9 Eylül 1922 tarihinde ise İzmir'den çıkarıldı.
HER GÜNÜ ZAFER DOLU
Ağustos ayı içerisinde Macarların elinde olan Belgrad, 1521 yılında fethedildi. Bu fetihten 5 yıl sonra 29 Ağustos 1526'da Mohaç meydan muharebesiHaçlı ordusuna karşı yapıldı. Savaş Türklerin kesin üstünlüğüyle sona erdi. Venediklilerin elindeki Doğu Akdeniz'in en büyük adası olan Kıbrıs, Osmanlılar için coğrafi konumu itibarıyla önem arz ediyordu.
Bunun üzerine 1 Ağustos 1571 tarihinde, 2. Selim tarafından fethi istenen Kıbrıs, Lala Mustafa Paşa tarafından fethedildi. Öte yandan Kurtuluş Mücadelesi'nde izlenen çizgide önemli ölçüde belirleyici olan Erzurum Kongresi de 23 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde yapıldı.
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