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Ruhsatsız silah taşıyanlara operasyon! 2 bin 439 şüpheliye işlem yapıldı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 08:36
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Ruhsatsız silah taşıyanlara operasyon! 2 bin 439 şüpheliye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik "Mercek-23" operasyonlarında 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 2 bin 269 silah ele geçirildiğini bildirdi.

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