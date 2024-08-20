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Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 şirketin bütün hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı

Giriş: 20.08.2024 00:12 Güncelleme: 20.08.2024 00:24
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Resmi Gazete’de yayımlandı: 12 şirketin bütün hisseleri Türkiye Varlık Fonu’na aktarıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete yayımlandı. Buna göre aralarında Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin de bulunduğu 12 şirketin Hazine'ye ait olan hisselerinin tamamının Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı.

20 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. 32 bin 638 sayılı Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar yer aldı.

Başkan Erdoğan kararına göre aralarında Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin de bulunduğu 12 şirketin Hazine'ye ait olan hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı.

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