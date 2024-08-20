Resmi Gazete’de yayımlandı: 12 şirketin bütün hisseleri Türkiye Varlık Fonu’na aktarıldı

Başkan Erdoğan kararına göre aralarında Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin de bulunduğu 12 şirketin Hazine'ye ait olan hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı.

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