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Başıboş köpek dehşetinin adresi İstanbul! Sokakta yürürken saldırıya uğradı paramparça edildi

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 22:36 Güncelleme: 19.08.2024 22:52
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Başıboş köpek dehşetinin adresi İstanbul! Sokakta yürürken saldırıya uğradı paramparça edildi

Büyük bir sorun haline gelen sokak köpeklerinin yaşattığı dehşet her geçen gün farklı bir boyuta ulaşıyor. Çocukların ölümüne ve birçok kişinin yaralanmasına neden olan başıboş köpeklerin saldırısı bu kez İstanbul'da yaşandı. Fatih'te sabah saatlerinde yürüdüğü esnada 15 köpeğin saldırısına uğrayan 40 yaşındaki adam ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımına koştuğu adam kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Sokak köpeği dehşetinde hayatını kaybeden adamın bir yakını duruma isyan ederek "Boynunu paramparça etmiş köpekler, sol tarafında yara vardı. Boğazını ısırıp kopartmış köpekler. Sokak hayvanlarını destekleyenleri ben buradan alkışlıyorum. 15 tane sokak köpeği iş arayan adamı parçaladılar." dedi.

Sokak köpekleri megakentte dehşet saçtı. Fatih'te boş arazide sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir kişi kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 06.00 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi, Hisar Altı 1. Caddede bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Özçelik (40) boş arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti.Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti.

KÖPEK DEHŞETİNDE KORKUNÇ ŞEKİLDE CAN VERDİ!

Vücudunun çeşitli yerlerinden ve boynundan yaralanan Ayhan Özçelik'in bağırması üzerine Fatih Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti.Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özçelik, ambulansla hastaneye sevk edildi. Özçelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti.Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti.

"15 KÖPEK PARAMPARÇA ETMİŞ"

Özçelik'in yakını Erhan Sürgit, "Belediye çalışanları bizi aradı. Bir yakınınızı burada köpekler parçaladı dediler. Hastaneye kaldırmış sağlık görevlileri yakınımızı. 15 tane köpek paramparça etmiş çocuğu." dedi ve şöyle devam etti:

"KÜÇÜK KIZIMA DA KÖPEKLER SALDIRDI"

"Kendisi yoğun bakımdaydı ama vefat etti. Boynunu paramparça etmiş köpekler, sol tarafında yara vardı. Boğazını ısırıp kopartmış köpekler. Sokak hayvanlarını destekleyenleri ben buradan alkışlıyorum. 15 tane sokak köpeği iş arayan adamı parçaladılar. Biz bile işe giderken bize saldırıyor sokak köpekleri. Aynı yerde benim 8 yaşındaki kızıma da köpekler saldırmaya çalıştı."

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