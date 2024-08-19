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TCG Kınalıada korveti Mısır'da İskenderiye Limanı'nı ziyaret etti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 12:53
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TCG Kınalıada korveti Mısır’da İskenderiye Limanı’nı ziyaret etti

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, TCG Kınalıada korvetini Mısır'ın İskenderiye Limanı'nda karşıladı. Büyükelçi Şen, Türk savaş gemisinde Kaptan Yarbay Serkan Doğan ve tören mangası ile bir araya geldi.

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