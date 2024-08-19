ANKA III’ten göklere imza! Önemli bir aşamayı daha geçti: Vatan güvenliği için artık gün sayıyor

ANKA III’ten bir başarı daha! İniş takımları havada kapatıldı

"ARTIK GÜN SAYIYOR"

"Bu gurur verici adım, ANKA III'ün üstün performansını bir kez daha kanıtladı ve ülkemizin savunma gücüne güç katacak yeni teknolojilere bir adım daha yaklaştırdı. ANKA III, gelişmiş teknoloji ve yenilikçi tasarımıyla gökyüzünde yükselmeye hazırlanırken, Türkiye'nin savunma sanayisinde fark oluşturacak. Her geçen gün daha da güçlenen ANKA III, vatanımızın güvenliği için gün sayıyor."