ANKA III'ten göklere imza! Önemli bir aşamayı daha geçti: Vatan güvenliği için artık gün sayıyor
Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Geliştirilen teknoloji ile sık sık adından söz ettiren Türk savunma sanayisinde bu kez ANKA III ön plana çıktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ANKA III bu kez uçuş sırasında iniş takımlarını havada kapattı. Bu harekete ile bir ilke imza atan ANKA III artık vatanın güvenliğini sağlamak için gün sayıyor.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ANKA III insansız hava aracı, uçuş sırasında iniş takımlarını havada kapatarak bir ilke daha imza attı.
ANKA 3'TEN BİR İLK!
TUSAŞ tarafından üretilen ANKA III, bir ilke daha imza attı. Yerli ve milli imkanlar dahilinde geliştirilen insansız hava aracı (İHA), uçuş esnasında iniş takımlarını havada kapatarak bir ilki gerçekleştirdi.
ÖNEMLİ EŞİĞİ GEÇTİ
Konuya ilişkin TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "28 Aralık 2023 tarihinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren ANKA III, iniş takımlarını havada kapatarak önemli bir aşamayı daha geride bıraktı." dedi ve şöyle devam etti:
"ARTIK GÜN SAYIYOR"
"Bu gurur verici adım, ANKA III'ün üstün performansını bir kez daha kanıtladı ve ülkemizin savunma gücüne güç katacak yeni teknolojilere bir adım daha yaklaştırdı. ANKA III, gelişmiş teknoloji ve yenilikçi tasarımıyla gökyüzünde yükselmeye hazırlanırken, Türkiye'nin savunma sanayisinde fark oluşturacak. Her geçen gün daha da güçlenen ANKA III, vatanımızın güvenliği için gün sayıyor."
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