Sosyal medyadan Başkan Erdoğan'a ve dini değerlere hakaret cezasız kalmadı!
Sivas'ta sosyal medya üzerinden dini değerleri hedef almanın yanı sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik de hakaret içerikli paylaşım yapan şahıs için harekete geçildi. "Uyuşturucu madde özendirme, Cumhurbaşkanı'na ve dini değerlere hakaret" edici paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sivas'ta sosyal medya üzerinden İslam'a, dini değerlere ve Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan şahıs tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden yapılan denetimler sonucu Sivas'ta yaşayan B.G'nin "uyuşturucu madde özendirme, Cumhurbaşkanı'na ve dini değerlere hakaret" edici paylaşımlar yaptığını tespit etti.
Narkotik Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri B.G.'yi gözaltına aldı. B.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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