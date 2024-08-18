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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten TİP'li Erkan Baş'a sert tepki! "Avrupa faşistlerine “tercümanlık” yapmaktan ibaret"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 22:13 Güncelleme: 18.08.2024 22:24
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten TİP’li Erkan Baş’a sert tepki! Avrupa faşistlerine tercümanlık yapmaktan ibaret

TİP'li Erkan Baş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadeler kullanmıştı. Bu ifadelere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Çelik, yaptığı paylaşımda "TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri Avrupa’daki faşistlerin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı dilin aynısıdır. Bu, Avrupa faşistlerine “tercümanlık” yapmaktan ibarettir." dedi ve "Bu söylenen sözlere Avrupa faşistlerine verdiğimiz cevabın aynısını veriyoruz!" ifadelerini kullandı.

TİP'lilerin skandallarına bir yenisi daha eklendi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, yaptığı bir konuşmada Başkan Erdoğan'ı hedef alarak skandal ifadeler kullandı. Bu skandal sözlere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten TİP'li Erkan Baş'a sert tepkiAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten TİP'li Erkan Baş'a sert tepki

"AVRUPA FAŞİSTLERİNE TERCÜMANLIK"

Çelik, Erkan Baş'ın, Başkan Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin "Avrupa'daki faşistlerin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı dilin aynısıdır. Bu, Avrupa faşistlerine "tercümanlık" yapmaktan ibarettir." dedi.

Ömer Çelik'in X hesabından yaptığı paylaşım.Ömer Çelik'in X hesabından yaptığı paylaşım.

"AVRUPALI FAŞİST SÖYLEMLERİ"

Sosyal medya hesabından tepki gösteren Çelik'in açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Bu, Avrupa faşistlerine "tercümanlık" yapmaktan ibarettir. Avrupa faşistlerinin söylemlerini kes-kopyala-yapıştır yöntemi ile kullanmak, siyasi açıdan tam bir düzeysizliktir.

Demokratik seçimlerle ve milli iradenin açık desteğiyle defalarca seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamını bu ifadelerle faşistçe hedef almak, demokrasi ve halk düşmanlığının ta kendisidir.

Avrupa faşistlerinin partilerine "halkçı" adı koyup, demokrasi düşmanlığı yapmasına özenmiş bir açıklamadır. Bu söylenen sözlere Avrupa faşistlerine verdiğimiz cevabın aynısını veriyoruz!"

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