AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten TİP'li Erkan Baş'a sert tepki! "Avrupa faşistlerine “tercümanlık” yapmaktan ibaret"

Ömer Çelik'in X hesabından yaptığı paylaşım.

"AVRUPALI FAŞİST SÖYLEMLERİ"

Sosyal medya hesabından tepki gösteren Çelik'in açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Bu, Avrupa faşistlerine "tercümanlık" yapmaktan ibarettir. Avrupa faşistlerinin söylemlerini kes-kopyala-yapıştır yöntemi ile kullanmak, siyasi açıdan tam bir düzeysizliktir.

Demokratik seçimlerle ve milli iradenin açık desteğiyle defalarca seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamını bu ifadelerle faşistçe hedef almak, demokrasi ve halk düşmanlığının ta kendisidir.

Avrupa faşistlerinin partilerine "halkçı" adı koyup, demokrasi düşmanlığı yapmasına özenmiş bir açıklamadır. Bu söylenen sözlere Avrupa faşistlerine verdiğimiz cevabın aynısını veriyoruz!"