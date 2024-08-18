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Yangın provokatörleri için düğmeye basıldı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Çok sayıda hesap yöneticisi için işlem başlatıldı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 18:21 Güncelleme: 18.08.2024 18:52
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Yangın provokatörleri için düğmeye basıldı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Çok sayıda hesap yöneticisi için işlem başlatıldı

Yangınlarla mücadele devam ederken ortalığı karıştırmak isteyenler durumu fırsat bildi ve provokatif paylaşımlarda bulunarak vatandaşlar arasına nifak tohumu ekmeye çalıştı. Ancak bu hesaplar tek tek tespit edildi ve harekete geçildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Son günlerde Türkiye'de pek çok orman yangını çıktı. Yeşil Vatan için ekipler canla başla müdahale etmeye devam ederken provokatörler de boş durmadı.

Yangın provokatörleri için düğmeye basıldı! Bakan Yerlikaya duyurduYangın provokatörleri için düğmeye basıldı! Bakan Yerlikaya duyurdu

PROVOKATÖRLER İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ!

Sosyal medya üzerinden yanlış veya Türkiye'yi aciz göstermeye çalışan paylaşımlar yapan provokatörler için düğmeye basıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Yangın provokatörleri için düğmeye basıldı!Yangın provokatörleri için düğmeye basıldı!

YANGINA PROVOKATÖRLERİ TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında sosyal medya platformlarında bazı hesaplardan başta İzmir olmak üzere ülke genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımların görüldüğünü belirtti.

"NİFAK TOHUMU EKMEYE ÇALIŞANLARA MÜSAADE YOK"

Bu tür paylaşım yapan 20 hesap yöneticisinin tespit edildiği bilgisini veren Yerlikaya, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüz koordinesinde; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız ile birlikte ilgili Emniyet Müdürlüklerimizin yaptığı çalışmalar sonucu provakatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır.

Orman yangınları gibi milletçe büyük üzüntü duyduğumuz ve devletimizin tüm kurumlarıyla mücadelesini sürdürdüğü bir konuda, halkımız arasına nifak tohumu ekmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Bu tür paylaşım yapanlar adalete teslim edilecektir."

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